Galatasaray'dan Kocaelispor maçı açıklaması: Ciddi şekilde hasar verildi
Galatasaray, Süper Lig'de Kocaelispor'u konuk ettikleri maçta deplasmanda tribününde büfelerin açılmadığı yönündeki iddiaları yalanladı.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki gerilimli maçta Kocaelispor'u ağırlayan Galatasaray, deplasman tribünündeki büfelerin açılmadığı yönündeki paylaşımlara ilişkin bir açıklama yaptı.
"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"
Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Galatasaray-Kocaelispor maçında deplasman tribünündeki büfelerin kapatıldığı ve hizmet vermediğine dair ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Saat 17.00 itibariyle 2 büfe açılmış olup, sonrasında daha maç başlamadan Kocaeli taraftarının fiziksel saldırısı gerçekleşmiş ve büfelerde ciddi anlamda maddi hasar meydana gelmiştir. Kepenkler kırılmış, ızgara ve tost makineleri kullanılamaz hale gelmiştir. Bunun üzerine polis olaya müdahale etmiş, büfeler geçici olarak kapatılmıştır. Gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra, bir büfe hizmet vermeye devam etmiş, diğer büfe kullanılamayacak hale geldiği için maalesef kapalı kalmıştır. Ayrıca, tribündeki koltuklar, tuvaletlerdeki lavabo ve kabin kapılarına da ciddi şekilde hasar verilmiştir." denildi.