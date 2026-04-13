Süper Lig'de lider Galatasaray'dan deplasmanda puan almayı başaran Kocaelispor'da Başkan Recep Durul, karşılaşmanın ardından sarı kırmızılı camiayla yaşanan gerginlik hakkında konuştu.

"RAKİP TAKIMA SAHAYI DAR ETTİK"

Galatasaray'a sahayı dar ettiklerini söyleyen Durul, Sports TV'ye yaptığı açıklamada, "Dediğimizi yaptık. 'Sahada cevap vereceğiz' dedik. Rakip takıma sahayı dar ettik. Tüm Türkiye bu akşam Kocaelispor’un onurlu duruşunu gördü. Herkes oyunumuzu takdir etti. Çok gururluyuz. Pahalı ayaklar değil, yıldız oyuncular değil, takım oyunu kazanır." ifadelerini kullandı.

"HAK EDEN ŞAMPİYON OLSUN!"

Şampiyonluk yarışında taraf olmadıklarını kaydeden Başkan Durul, "Ligin gidişatına etki ettik. Ancak kimin şampiyon olacağı bizi ilgilendirmiyor! Bizi onurumuz, gururumuz ve duruşumuz ilgilendiriyor. Hak eden şampiyon olsun! Bizim bir tarafımız yok, biz Kocaelispor camiasıyız!" diye konuştu.

Kocaelispor - Galatasaray

"GALATASARAY MAÇ İÇİN BİZİ MOTİVE ETTİ, TEŞEKKÜRLER"

Galatasaray'dan yapılan açıklamaların kendilerini motive ettiğini söyleyen Durul, "Galatasaray maç için bizi motive etti, teşekkürler. Buradaki stadyumda yer verilmemesini, su verilmemesini; böyle bir durumun yaşanmasını, böylesine bir kulübü yönetenlere gerçekten yakıştıramadım. Biz hiç kimseye böyle bir şey yapmadık, yapmayız." şeklinde konuştu.

"BENİM KÜFÜR ETTİĞİM YÖNÜNDE ALGI OLUŞTURDULAR"

Sarı kırmızılı takıma küfür etmediğini, algı yapıldığını söyleyen Recep Durul, "Durup dururken, sinir uçlarımızla oynadılar! Kocaelispor, büyük bir camiadır! Bunu öğrendiler! Benim küfür ettiğim yönünde algı oluşturdular, sadece üçlü çektirdim! Algı oluşturuyorlar, böyle bir şey yok!" dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası