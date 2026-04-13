Türk sinemasında biyografi filmlerindeki hak tartışmaları yargıya taşınırken, "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" da icradan satışa çıktı. Filmin önümüzdeki ay yaklaşık 21 milyon lira bedelle satılması bekleniyor.

MURAT ÖZTEKİN - Türk sinemasında son yıllarda popüler olan biyografi filmleri, buna rağmen sık sık vârislerle çıkan anlaşmazlıklar sebebiyle mahkemeye taşınıyor. Bu yüzden artık filmler de icraya konabiliyor. Yapımcı Mustafa Uslu’nun “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filmi de geçtiğimiz günlerde icradan satışa çıktı. Eserin haklarının, 21 milyon 66 bin Türk lirası tahminî bedelle önümüzdeki ay satılması bekleniyor.

Filmin icralık olmasında yapımcının daha sonra çektiği “Neşet Ertaş” filmi yüzünden türkücünün vârisleriyle mahkemelik olması ve milyonlarca lira harcadığı eserini gösterime koyamaması olduğu iddia ediliyor. Yapımcı Uslu’nun film için bir bankadan çektiği krediyi ödeyemediği ve icralık olduğu söyleniyor.

“Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu”nun 5 Mayıs’taki satışının nasıl neticeleneceği ise merak konusu. Yapımcı Uslu’nun “Ayla”, “Müslüm”, “Türk İşi Dondurma” ve “Çiçero” gibi filmleri de daha önce icradan satışa sunulmuştu.

