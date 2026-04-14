Marmara Denizi son dakika bir depremle sallandı. Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Yalova, Bursa ve Balıkesir'den hissedildi.

Son dakika deprem haberi... Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında saat 15.42'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi olan 3,9'luk sarsıntı, yerin 12 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

Karacabey açıklarında meydana gelen ve karaya 8 kilometre uzaklıklta gerçekleşen 3,9 büyüklüğündeki deprem, Bursa, Balıkesir ve Yalova'dan hissedildi.

