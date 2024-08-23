Polise roketli saldırı! Pakistan'da çok sayıda ölü ve yaralı var

Pakistan’ın Pencap eyaletinde polis araçlarına düzenlenen roketli saldırıda 12 polis hayatını kaybetti, 7 polis yaralandı.

Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde peş peşe saldırı! İran destekli güçler gemileri vurdu

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Pakistan’ın Pencap eyaletinde yer alan Rahim Yar Khan'da polis araçlarına roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda 12 polis hayatını kaybetti, 7 polis yaralandı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırganların, içerisinde 20’den fazla polisin bulunduğu iki minibüse saldırı düzenlediği, 5 polisin saldırıdan sağ kurtulduğu ifade edildi.

Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, saldırıyı kınayarak hayatını kaybeden polisler için baş sağlığı diledi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.