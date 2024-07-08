Polonya, Ukrayna'ya silah desteği için NATO'ya şart koştu

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe 8 Temmuz 2024 22:22 - Güncelleme: 8 Temmuz 2024 22:44 - Güncelleme:

Dünya Haberleri

Rusya-Ukrayna Savaşı bütün hızla sürerken Polonya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Başbakan Donald Tusk, NATO'nun Polonya'ya savaş uçakları vermesi durumunda ellerindeki MİG-29 uçaklarını Ukrayna'ya verebileceklerini söyledi. Bunun yanı sıra Polonya ile Ukrayna arasında 10 yıl sürecek güvenlik anlaşması imzalandı. Anlaşmaya göre Polonya, 10 yıl boyunca Ukrayna'ya yardımlarını sürdürecek