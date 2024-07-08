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Polonya, Ukrayna'ya silah desteği için NATO'ya şart koştu

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Polonya, Ukrayna&#039;ya silah desteği için NATO&#039;ya şart koştu

Dünya Haberleri

Rusya-Ukrayna Savaşı bütün hızla sürerken Polonya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Başbakan Donald Tusk, NATO'nun Polonya'ya savaş uçakları vermesi durumunda ellerindeki MİG-29 uçaklarını Ukrayna'ya verebileceklerini söyledi. Bunun yanı sıra Polonya ile Ukrayna arasında 10 yıl sürecek güvenlik anlaşması imzalandı. Anlaşmaya göre Polonya, 10 yıl boyunca Ukrayna'ya yardımlarını sürdürecek

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Polonya’nın başkenti Varşova'da temaslarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

UKRAYNA'YA "NATO ŞARTLI" DESTEK

Başbakan Tusk, görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısında, NATO müttefiklerinin Polonya'ya savaş uçakları temin etmesi durumunda Polonya ordusunun elindeki MİG-29 savaş uçaklarını Ukrayna'ya verebileceklerini söyledi. 

Polonya, Ukrayna'ya silah desteği için NATO'ya şart koştu - 1. Resim

10 YILLIK ANLAŞMA YAPILDI

Tusk-Zelenskiy görüşmesi kapsamında Polonya ile Ukrayna arasında güvenlik anlaşması imzalandı. Anlaşmaya göre, Polonya önümüzdeki 10 yıl boyunca Ukrayna'ya yardımlarını sürdürecek.

Polonya, Ukrayna'ya silah desteği için NATO'ya şart koştu - 2. Resim

4 MİLYON EUROYU AŞAN DESTEK

Öte yandan Polonya'nın bugüne kadar Ukrayna'ya yaptığı yardımların bedelinin 4 milyar euroyu aştığı belirtilirken, Polonya'nın elindeki 14 adet MİG-29 savaş uçağının ise geçtiğimiz yıllarda satın alınan F-35'lerin 2027 yılındaki teslimatına kadar Polonya ordusunda görev yapması planlanıyor.

Polonya, Ukrayna'ya silah desteği için NATO'ya şart koştu - 3. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
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