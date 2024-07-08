Rusya vurdu, Kiev yerle bir oldu! BMGK'den acil karar geldi

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği füze saldırılarının ardından dünya harekete geçti. 3. Dünya Savaşı korkusu ülkeleri sarmışken, Rus güçlerin Okhmatdyt Çocuk Hastanesi’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda noktayı hedef almasının ardından BMGK'dan acil toplantı kararı aldı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda dehşet verici bir gelişme yaşandı. Rus güçler, Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki Okhmatdyt Çocuk Hastanesi’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda bölgeyi füzelerle hedef aldı. Saldırıda pek çok sivil hayatını kaybetti, 10'larca kişi yaralandı.

Dünya ülkeleri savaşın yayılması endişesiyle hamlelerini sürdürürken, Avrupa Birliği başta olmak üzere pek çok ülke saldırıyı kınadı. Ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) dünya gündemine bomba gibi düşen kararını açıkladı.

ZELENSKİY: 40'TAN FAZLA FÜZEYLE VURULDU

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın başkent Kiev'e düzenlediği yoğun füze saldırısında çocuk hastanesinin zarar gördüğünü bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna'ya yoğun füze saldırısı düzenlediğini belirterek, Kiev'in yanı sıra Dnipro, Kriviy Rig, Slovyansk ve Kramatorsk kentlerinin 40'tan fazla çeşitli füzeyle hedef alındığını aktardı.

BAŞKENT YERLE BİR OLDU!

Saldırılarda evlerin, altyapının ve başkentteki çocuk hastanesinin zarar gördüğü bilgisini paylaşan Zelenskiy, saldırılara maruz kalan yerlerde tüm acil servislerin görev yaptığını ifade etti.

Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergey Popko da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kiev'de hava savunma sisteminin çalıştığına dikkati çekerek, Rus saldırıları sonucunda başkentin çeşitli ilçelerine füze parçalarının düştüğünü belirtti.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak da Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Kiev'deki saldırılarda 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 47 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kiev'in neredeyse her ilçesinde ölü ve yaralıların bulunduğuna işaret eden Yermak, "Bu, sokaklarda çok sayıda insan varken sivillere yönelik saldırıydı. Ruslar ne yaptıklarını açıkça biliyorlardı" değerlendirmesini yaptı.

ÇOCUK HASTANESİNDE FELAKET!

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun gerçekleştirdiği füze saldırısında hasara uğrayan "Ohmatdit Çocuk Hastanesi"nde 7'si çocuk en az 16 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Zelenskiy de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çocuk hastanesinin enkazı altında insanlar olabileceğini belirterek, ölü ve yaralı sayısının tam olarak bilinmediğini, enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Popko da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, hastaların Kiev'in diğer sağlık tesislerine tahliye edildiğini söyledi.

BİR SAĞLIK MERKEZİ HEDEF ALINDI

Popko, başka bir açıklamasında, Kiev'deki Dnipro ilçesinde sağlık merkezinin de Rus saldırısı sonucu zarar gördüğünü, ilk belirlemeye göre 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını belirtti.

Sağlık merkezi binasının kısmen yıkıldığını aktaran Popko, enkaz kaldırma ve insanları arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

AB TEPKİ GÖSTERDİ

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, X hesabından yaptığı paylaşımda, saldırılarda Kiev'in en büyük çocuk hastanesinin yerle bir olduğunu belirterek "Rusya Ukraynalı sivilleri acımasızca hedef almaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın "derhal" hava savunmasına ihtiyacı olduğunu vurgulayan Borrell, "Rus savaş suçlarının tüm sorumlularından hesap sorulacaktır" ifadesine yer verdi.

BM'DEN ACİL TOPLANMA KARARI

Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki Okhmatdyt Çocuk Hastanesi’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda noktaya Rusya’nın düzenlediği füze saldırılarının ardından Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi yarın acil olarak bir araya gelecek. Yarın sabah yapılması planlanan toplantı, İngiltere, Fransa, Ekvador, Slovenya ve ABD tarafından talep edildi. İngiltere’nin BM Daimi Temsilcisi Barbara Woodward, "Rusya'nın hastaneye yönelik korkakça ve ahlaksızca saldırısını kınayacağız" dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guteres’in sözcüsü Stephane Dujarric ise, Guteres’in Rus saldırılarını şiddetle kınadığını belirterek, "Sivillere ve sivil tesislere yönelik saldırılar uluslararası insancıl hukuk tarafından yasaklanmıştır. Bu tür saldırılar kabul edilemez ve derhal sona erdirilmelidir" dedi.