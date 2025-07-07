Polonya'dan sıcak savaş hazırlığı! Çok sayıda tankın siparişi verildi

Polonya, Rusya’nın Ukrayna’daki ilerleyişine karşı kendi sınır güvenliğini güçlendirmek amacıyla askeri yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Avrupa ülkesi, Güney Kore'den çok sayıda K2 Black Panther tankı satın almaya başladı.

Polonya, Rusya’nın Ukrayna’daki ilerleyişine karşı kendi sınır güvenliğini güçlendirmek amacıyla askeri yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor.

Varşova yönetimi, olası bir tehdide karşı hazırlıklı olmak için savunma harcamalarında büyük bir artışa giderken, bu kapsamda Güney Kore’den K2 Black Panther ana muharebe tankı satın alımını genişletti.

6 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA: TARİHİ BİR SİLAH İHRACATI

The National Interest'ten edinilen bilgilere göre, 2 Temmuz’da imzalanan anlaşmaya göre Polonya, Güney Kore hükümetiyle toplam değeri 6 milyar doları bulan yeni bir savunma tedarik sözleşmesi yaptı. Anlaşma kapsamında Polonya ordusuna 180 adet K2 Black Panther tankı teslim edilecek. Bu, Güney Kore’nin bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük tek silah ihracatı olma özelliğini taşıyor.

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Söz konusu tankların 63 adedi, Güney Koreli üretici Hyundai Rotem ile Polonyalı savunma şirketi PGZ arasında yapılan ortak üretim anlaşması doğrultusunda Polonya’da üretilecek. Böylece ülke, hem caydırıcılığını artıracak hem de yerli savunma sanayisini güçlendirmiş olacak.

GÜNEY KORE İLE STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ DERİNLEŞİYOR

Polonya’nın Güney Kore ile savunma alanındaki iş birliği, son yıllarda istikrarlı şekilde artıyor. 2022 yılında Polonya, Güney Kore’nin en büyük savunma müşterisi olmuş; 22 milyar doları aşan anlaşmalarla 180 tank, 212 K9 obüs, 48 FA-50 savaş uçağı ve çok sayıda Chunmoo roketatar siparişi vermişti.

K2 BLACK PANTHER: SAHADA ÜSTÜNLÜK SAĞLAYAN TANK

K2 Black Panther, 120 mm L/55 yivsiz top, otomatik doldurucu, NATO standardı mühimmat ve akıllı güdümlü KSTAM mühimmatıyla donatılmış modern bir muharebe tankı. Tank, dakikada 10 ila 15 atış yapabiliyor, otomatik hedef tespiti ve izleme sistemine sahip "avcı-katil" özelliğiyle dikkat çekiyor.

Tankın zırhı patlayıcı reaktif zırh (ERA) ile güçlendirilmiş; hem yumuşak (sis bombası) hem de sert (aktif koruma sistemi) füze önleme donanımları mevcut. Polonya için geliştirilen K2PL versiyonunda ise daha kalın zırh, elektronik harp yetenekleri ve insansız hava araçlarına karşı koruma sistemleri bulunuyor.

1.500 beygir gücündeki motoruyla 70 km/s hıza ulaşabilen tank, 445 km menzile sahip. Hidropnömatik süspansiyon sistemi, tankın farklı zemin koşullarında üstün manevra kabiliyeti göstermesini sağlıyor.

'KİRPİ STRATEJİSİ' İLE SINIR GÜVENLİĞİ

Varşova yönetimi, Rusya'nın Ukrayna’daki stratejik hedeflerine ulaştıktan sonra bölgedeki askeri baskısını genişleteceğini değerlendiriyor. Bu nedenle Polonya, ülkesini adeta bir "kirpi"ye dönüştürerek saldırılara karşı caydırıcı bir savunma hattı kurmayı hedefliyor.

Her ne kadar Moskova’nın Polonya’ya doğrudan saldırı planladığına dair somut bir kanıt bulunmasa da, Varşova risk almak istemiyor. K2 Black Panther tanklarının ülkeye katılması, Polonya’nın olası bir saldırıya karşı vereceği cevabı güçlendirecek ve caydırıcılığını artıracak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Polonya Savunma Bakanlığı yetkilileri, "Bu tanklar yalnızca savunma değil, aynı zamanda stratejik bir mesaj niteliğindedir" diyerek, bu adımın doğrudan Rusya’ya yönelik bir uyarı olduğunu vurguladı.