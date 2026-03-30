Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Aslan, olası bir kara harekatında Trump'ın karşılaşacağı risklere değindi ve "İstediğiniz kadar teknolojiniz, bombanız olsun bir günde 100-150 asker cenazesini ABD halkı kaldıramaz" dedi. Aslan, ABD'nin savaştan çekilmesi halinde İsrail'in tek başına devam edemeyeceği öngörüsünde bulunup "Nisanın sonuna doğru savaş bitmesini umuyorum" ifadelerini kullandı.

YEŞİM ERASLAN- Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim görevlisi Prof. Dr. Murat Aslan, ABD’nin İran’a yönelik muhtemel bir kara harekâtı ve sonuçlarını gazetemize değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın kara operasyonu riskine girip girmeyeceğinin savaşın seyrini belirleyeceğini ifade eden Aslan “Kara operasyonu ABD’ye büyük zayiat verdirir. Askerî operasyona başlandığında da İran kendi savaş sınırlarını kaldırır. Hem enerjide hem bölgesel savaşın çıkma riski nedeniyle savaş kontrol edilmesi çok zor bir aşamaya gelebilir” dedi.

Kasım ayında ABD’de yapılacak seçimleri hatırlatan Aslan, Körfez’de yaşanacak bölgesel savaşın ABD’deki pompa fiyatlarını doğrudan etkileyeceğini belirterek, şunları kaydetti:

Prof. Dr. Aslan, kara harekâtını değerlendirdi: Amerikan halkı asker cenazelerini kaldıramaz

ABD halkının yüzde 80’ini Körfez’deki savaşı bilmez ama benzinin pompa fiyatı 6 doları, 7 doları geçerse Trump cezalandırılır. Şu an Cumhuriyetçiler kıl payı öndeler ancak kongrede çoğunluğu kaybetme riski var. İstediğiniz kadar teknolojiniz, bombanız olsun bir günde 100-150 asker cenazesini ABD halkı kaldıramaz. Verilen sürenin sonunda bir anlaşmaya varılamazsa iki tarafta ya böyle düşük dozda ufak tefek çatışmalara devam edebilir. Hiç beklenmediği bir anda savaş bitebilir.

ONURLU ÇIKIŞ ARANIYOR

Kimin nasıl bir manevra yapacağının belirsiz olduğu bir dönemden geçildiğini ve tarafların arka planda çıkış yolu için görüşmeler yaptığını ve savaştan onurlu bir çıkış arandığını ifade eden Aslan “ABD bir onurlu çıkış için birtakım bir şeyler verilmesini istiyor. İran’da yenilgiyi kabul etmiş gibi görünmek istemiyor. Çözüm arayışı var gibi duruyor” diye konuştu.

NİSANDA BİTER

Prof. Dr. Murat Aslan, ABD’nin uzlaşması durumunda İsrail’in tek başına savaşa devam edemeyeceğini kaydederek “Nisanın sonuna doğru savaş bitmesini umuyorum. ABD’nin enerji tüketimi yaz aylarında kış aylarına göre daha fazladır. Enerji fiyatlarındaki artış yaz ayı daha çok vurur ABD’yi. Mayıs ayına gelindiğinde ABD bu petrol fiyatlarının biraz daha makul bir seviyeye gelmesini ister” ifadesini kullandı.

