İranlılarla müzakere yaptıklarını söyleyen Başkan Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff “Başkan Trump barış anlaşması istiyor. Ancak baskı olmadan kimseyi masaya oturtamazsınız” dedi.

ABD ile İsrail’in İran’a başlattığı saldırılar birinci ayına girerken, savaşın bitmesi için diplomatik çabalar devam ediyor. ABD’nin Florida eyaletinde düzenlenen bir yatırım forumunda savaşla ilgili değerlendirmelerde bulunan ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İran ile yakında görüşmelerin yapılabileceğini belirtti.

Witkoff “Bu hafta görüşmelerin olacağını düşünüyoruz. Bir süredir İranlıların elinde olan 15 maddelik bir anlaşmamız var. Onlardan bir cevap bekliyoruz ve bu her şeyi çözecektir” ifadelerini kullandı.

TAHRAN’DAN İYİ İŞARET GELDİ

ABD’nin istediği anlaşmanın İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerine son vermesini öngördüğünü aktaran Witkoff, böylece “Orta Doğu’da ikinci bir Kuzey Kore’nin ortaya çıkmayacağını” öne sürdü. Trump’ın İran hükûmetinin talebi üzerine enerji tesislerine yönelik saldırıları 10 gün daha ertelediği yönündeki açıklamasına atıfta bulunan Witkoff “İran için süreyi uzattık. Bunu olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. İranlılarla müzakere ediyoruz. Müzakere tanımımız onlardan farklı olabilir. Ama onlarla konuşuyoruz” dedi.

Witkoff, İran’ın bazı gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçmesine izin vermesini “iyi bir işaret” olarak niteleyerek “Başkan bir barış anlaşması istiyor. Ama baskı olmadan kimseyi masaya oturtamazsınız. Biz bu meseleyi diplomatik yollarla çözmeye hazırız” diye konuştu.

İSLAMABAD’DA HAZIRLIK

Pakistan hükûmeti; Türkiye, Suudi Arabistan ve Mısır Dışişleri Bakanlarının savaşı ve tırmanan bölgesel gerilimi görüşmek üzere başkent İslamabad’da bir araya geleceğini duyurdu. Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı İshak Dar’ın daveti üzerine mevkidaşları bugün ve yarın resmî bir ziyaret için Pakistan’ın başkentine geliyor. Bakanların ayrıca Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

