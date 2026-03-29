ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy (RFK) katıldığı muhafazakar CPAC konferansında Başkan Donald Trump’a yönelik "ansiklopedik" övgüleriyle şimşekleri üzerine çekti. Trump’ın bir servis altlığına ezbere Orta Doğu haritası çizdiğini ve asker sayılarını hatasız yazdığını iddia eden RFK Jr, sosyal medyada "Kuzey Kore düzeyinde propaganda yapmakla" suçlandı.

Dallas'taki Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'nda (CPAC) konuşan ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy (RFK) Donald Trump’ın ilgi alanlarının ve bilgisinin derinliği hakkında ilginç iddialarda bulundu.

Trump’ın profesyonel güreşten Broadway gösterilerine, Wall Street’ten spora kadar her konuda "moleküler düzeyde" bilgi sahibi olduğunu ileri süren RFK Jr., "Herkesin nasıl para kazandığını ve ne tür anlaşmalar yaptığını biliyor" dedi.

Trump uçakta yemek yerken Orta Doğu'yu yeniden çizdi! Bakan açıkladı: "Sharpie kalemiyle her ülkenin asker sayısını tek tek yazdı"

SERVİS ALTLIĞINA ÇİZİLEN "MÜKEMMEL" HARİTA

RFK Jr., seçim kampanyası sırasında Trump ile yaşadığı bir anıyı paylaşarak dinleyicileri hayrete düşürdü.

Uçakta McDonald's yiyip Diet Coke içerken Suriye konusunun açıldığını belirten Kennedy, o anları şöyle anlattı:

"Bir servis altlığını ters çevirdi, Sharpie kalemiyle mükemmel bir Orta Doğu haritası çizdi. Her sınırın üzerine her ülkenin asker sayısını tek tek yazdı. Bu, onun hakkındaki tüm varsayımlarımı sorgulamama neden oldu. Trump, muhtemelen Roosevelt'ten beri gücün nasıl kullanılacağını en iyi anlayan başkandır."

"TRUMP'IN BİR TAKINTISI VAR: "SHARPİE"

Kennedy’nin "harita" çıkışı, dikkatleri bir kez daha Trump’ın elinden düşürmediği siyah kaleme çevirdi.

Zira Trump, geçtiğimiz kabine toplantısında bu kalemleri "devlet vakarına" uygun hale getirmek için bizzat yürüttüğü o absürt pazarlığı şu sözlerle anlatmıştı:

"BEDAVA İSTEMEM, 5 DOLAR VEREYİM"

"Adama, 'Trilyon dolarlık uçak sözleşmeleri imzalarken üzerinde büyük bir S harfi olan bir kalem kullanamam' dedim. O da 'Üzerine Beyaz Saray’ı ve imzanızı altın rengiyle yazarım, size bedavaya veririm' dedi. Ben de 'Hayır, sana ödeme yapmak istiyorum, kalem başına 5 dolar nasıl?' dedim. Şok oldu, kabul etti."

"SHARPİEGATE" HAFIZALARDA TAZE

Trump’ın bu kalem markasına olan tutkusu yeni değil. Daha önce Dorian Kasırgası'nın rotasını, kendi önceki açıklamalarına uydurmak için resmi meteoroloji haritası üzerinde siyah Sharpie ile tahrifat yapması, Amerikan siyasi tarihine "Sharpiegate" skandalı olarak geçmişti.

"BEYİN KURDU"

Öte yandan RFK Jr.'ın demeçleri X (eski adıyla Twitter) platformunda kısa sürede gündem oldu. Kullanıcıların çoğu bu övgüleri "Kuzey Kore düzeyinde saçmalık" olarak nitelendirirken, bir kullanıcı "O kadar saçmalık dolu ki kulaklarından akmaya başlayacak" yorumunu yaptı. Kennedy'nin geçmişte beyninde bir parazit (beyin kurdu) olduğunu açıklamasına atıfta bulunan bir başka kullanıcı ise "Bu tam bir beyin kurdu hikayesi" ifadesini kullandı.

