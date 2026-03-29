ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nden sızan 26 Mart 2026 tarihli gizli mektup, Orta Doğu’da topyekun bir kara savaşı hazırlığını deşifre etti. Korgeneral Leonard Anderson’ın 35 bin yedek askere gönderdiği "Çöl MARPAT üniformalarınız hazır mı?" talimatının hemen ardından, binlerce deniz piyadesi ve F-35B uçakları bölgeye ulaştı.

ABD Deniz Piyade Kuvvetleri, Orta Doğu’da büyük bir kara savaşı için resmen düğmeye bastı. Deniz Piyade Yedek Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Anderson, 35 bin yedek askere gönderdiği resmi mektupta 'Çöl kıyafetleriniz hazır mı?' talimatını verdi.

SEVKİYAT HIZLANDI: USS TRİPOLİ BÖLGEDE, USS BOXER YOLDA

Mektubun gönderilmesinden sadece 24 saat sonra, 27 Mart’ta CENTCOM ve CBS News, 3 bin 500 deniz piyadesini taşıyan USS Tripoli amfibi saldırı gemisinin sorumluluk alanına girdiğini duyurdu.

San Diego’dan Paskalya sonrası varmak üzere hızla ayrılan USS Boxer ve 2 bin 200 kişilik ek birlik de Nisan ortasında bölgeye ulaşacak.

ABD’den 35 bin askere Savaşa hazır olun mektubu: Çöl yolculuğu başlıyor, ailenizle vedalaşın! denildi! Tarih verildi

"SAVAŞ BAŞLADI"

ABD Deniz Piyade Yedek Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Leonard F. Anderson IV, 35 bin askere gönderdiği mektupta şu ifadeleri kullandı:

"Deniz Piyadeleri,

Ulusumuz önemli bir dönüm noktasındadır. Küresel gelişmeler ülkemizin güvenliğini şekillendiriyor ve hazır olmalıyız.

Size doğrudan soruyorum: Gerçekten konuşlanmaya, savaşmaya ve kazanmaya hazır mısınız? Yetenekleriniz keskin mi, standartlarınız yüksek mi ve teçhizatınız derhal harekete geçmeye hazır mı? Çöl MARPAT üniformanız kolayca erişilebilir mi, ekipmanınız toplanmış ve çıkmaya hazır mı, yoksa evinizin bir köşesinde mi duruyor? Ailenizin işleri düzen içinde mi? Çağrı geldiğinde hazırlık sorgulanmayacak, varsayılacaktır. Hazır olmak bir beyan değil, günlük bir taahhüttür.

Bu teorik bir çalışma değildir. Kuvvetlerimiz şu anda İran ile bağlantılı operasyonlarda görev yapmakta ve Batı Yarımküre’de istikrarı korumak üzere konumlanmıştır. Düşmanlarımızın da söz hakkı vardır ve kitlesel bir seferberlik gerçeğe dönüşebilir. Biz şu anda bu ortamda faaliyet gösteriyoruz. Tarih bizden bugün, yarın ve her gün hazır olmamızı talep ediyor.

Muharebeye hazırlığınız günlük eylemlerinizde, eğitiminizde ve her sorumluluğu ele alışınızdaki ciddiyetle şekillenir. Biz niyetlerimizle değil, şu anda ne yapabildiğimizle ölçülürüz.

Hazırlığınızı kontrol edin. Standartlarınızı yükseltin. Ailenizi hazırlayın. Ulusumuz, derhal harekete geçmeye hazır disiplinli ve yetkin bir kuvvet bekliyor. O kuvvet Deniz Piyadeleri Yedek Kuvvetidir. Bu standart sizinle başlar ve sizin tarafınızdan korunmalıdır.

Savaş başladı!"

6 NİSAN'A DİKKAT

Mektuptaki "Çöl MARPAT" mesajı ABD'li uzmanlarına göre harekat sahasının doğrudan İran coğrafyası ve kurak bölgeler olduğuna işaret ediyor. USS Boxer gemisinin 6 Nisan'da İran'a yaklaşmasıyla birlikte kara harekatının başlaması bekleniyor.

AĞIR BİLANÇO: 13 ÖLÜ, 200 YARALI

28 Şubat’ta başlayan çatışmaların bilançosu ise her geçen gün ağırlaşıyor. Task and Purpose verilerine göre, şimdiye kadar 13 ABD askeri hayatını kaybetti, 200’den fazlası yaralandı. 277 gün görevde kalarak Vietnam sonrası rekoru kıran USS Gerald R. Ford uçak gemisi, çıkan yangının ardından onarım için Hırvatistan’a çekildi. ABD basınına konuşan yetkili "Dışişleri Bakanı Rubio’nun 'kara birliği olmadan başarabiliriz' sözlerine rağmen, Pentagon’un 10 bin ek askeri masada tutması, Washington’un "maksimum seçenek" hazırlığını kanıtlıyor." dedi.

"KAVUN" VE "YUAN" HATTINDA EKONOMİK ABLUKA

Savaş sadece karada değil, Hürmüz Boğazı’ndaki "finansal darboğazda" da devam ediyor. 22 Mart’ta Çin’e ait Newvoyager adlı geminin, Hürmüz Boğazı’ndan geçmek için İran’a ilk kez Yuan ile ödeme yaptığı tescillendi.

WASHİNGTON POST: KARA HAREKATI AN MESELESİ!

Diğer yandan askeri kaynaklar, harekatın öncelikli hedefleri arasında İran’ın petrol ihracat merkezi olan Harg Adası’nın ele geçirilmesinin yer aldığını iletti. Ayrıca, Hürmüz Boğazı yakınlarında konuşlu ve ticari gemileri tehdit eden füze rampaları ile kıyı tesislerinin imha edilmesi planlanıyor.

Operasyonun süresi için "aylar değil, haftalar" öngörüsü yapılırken bazı kaynaklar lojistik hazırlığın "birkaç ay" sürebilecek bir çatışma döngüsüne göre kurgulandığını kaydetti.

Axios ve Wall Street Journal daha önce de bölgeye 10 bin ek askerin gönderilmesinin an meselesi olduğunu yazmıştı.

"IWO JİMA" TARTIŞMASI BÜYÜYOR

Operasyon planları ABD siyasetini de ikiye böldü. Senatör Lindsey Graham’ın, İkinci Dünya Savaşı’ndaki kanlı Iwo Jima muharebesine atıfta bulunarak Harg Adası’nın ele geçirilmesini talep etmesi gelen tepkileri artırdı. Cumhuriyetçi kanat içinde bile Temsilci Nancy Mace gibi isimler kara harekatına karşı olduklarını ilan ederken son anketler Amerikan halkının yüzde 62’sinin İran topraklarına asker gönderilmesine şiddetle karşı olduğunu gösteriyor.

ASKERİ RİSKLER: "GİRMEK KOLAY, KORUMAK ZOR"

Emekli subaylar ve strateji uzmanları, İran topraklarını ele geçirmenin askeri olarak mümkün olduğunu ancak buralarda tutunmanın büyük bir risk taşıdığını düşünmekte. Özellikle Harg Adası gibi küçük bir alanda ABD askerlerinin İran’ın füze ve İHA yağmuruna açık hedef haline gelebileceği uyarısı yapıldı. Uzmanlar, "Adayı ele geçirmek zor değil, asıl zor olan oradaki adamlarınızı korumak" diyerek muhtemel bir "Vietnam sendromu" riskine değindi.

