Putin Filistin'e söz verdi! 'İnsani yardım kesintisiz devam edecek'

22 Aralık 2023 16:34 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 17:35

Rusya Başkanı Vladimir Putin, bugün Filistinli mevkidaşı Mahmud Abbas'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi. İkili görüşmede, Gazze'deki gerilimi düşürme ve insanî yardımın kesintisiz devam ettirme konularında Rusya'nın attığı adımlar konuşuldu.

'1967 SINIRLARINA GERİ DÖNÜLMELİ'

Kremlin'in açıklamasına göre, Rusya Devlet Başkanı Putin, içinde ilaç ve medikal ekipmanların da olduğu insanî yardımların kesintisiz devam edeceğinin sözünü verdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Akan kanın bir an önce durdurulmasının ve '1967 sınırları' dahilinde bir Filistin Devleti'nin kurulmasını öngören siyasi çözüm sürecinin yeniden başlatılmasının önemi vurgulandı.

Bu bağlamda, Rus tarafı, Mahmud Abbas liderliğindeki Filistin yönetiminin çabalarını desteklediğini ifade etmiştir."

Ayrıca Putin ve Abbas, Rus-Filistin arasındaki dostâne ilişkileri daha ileriye taşımaya yönelik karşılıklı niyetlerini de ifade ettiler.

HAYATINI KAYBEDEN SAYISI 20 BİNE GEÇTİ

7 Ekim'de başlayan olaylardan bu yana İsrail, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 20 binden fazla insanı acımasızca katletti. Saldırıların sonucunda kıyı bölgesinin yüzde 60'ı hasar gördüğü veya yokedildiği Gazze'deki harabelerde gıda kıtlığı ve su kirliliğinden dolayı 2 milyon insan yerinden edildi.