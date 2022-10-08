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Putin imzayı attı! Kerç Boğazı'nda güvenlik artırılacak

Dünya  
2022-10-08 21:24:06 | Son Güncelleme : 2022-10-10 07:18:49

Kırım Köprüsü'nde yaşanan patlamanın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kerç Boğazı'nda önlemlerin arttırılmasına yönelik kararname imzaladı.

Putin imzayı attı! Kerç Boğazı&#039;nda güvenlik artırılacak
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Rusya toprakları ile Kırım Yarımadası'nı birbirine bağlayan Kırım Köprüsü'nde sabah saatlerinde yaşanan patlamanın ardından Rusya'dan önlemleri arttırmaya yönelik ilk resmi adım geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım Köprüsü'nün üstünden geçtiği Kerç Boğazı'nda önlemlerin arttırılmasına dair kararname imzaladı.

KERÇ BOĞAZI'NI FSB KORUYACAK

Konuya ilişkin Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kerç Boğazı’ndan geçen ulaşım geçişini, Rusya Federasyonu ile Kırım Yarımadası arasındaki elektrik şebekesi köprüsünü ve Krasnodar bölgesi ve Kırım Yarımadası arasındaki doğalgaz boru hattını korumaya yönelik önlemler arttırılmasına yönelik kararname imzaladı" denildi.

Öte yandan Putin'in imzaladığı kararname doğrultusunda Kerç Boğazı'ndaki önlemlerin arttırılması organizasyonunun Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından gerçekleştirileceği aktarıldı.

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