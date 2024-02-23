Resmen yeniden işgalin itirafı! Netanyahu'nun savaş sonrası skandal Gazze planı ortaya çıktı

7 Ekim 2023'ten bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ni hava, kara ve denizden bombalayan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun savaş sonrası planı ortaya çıktı. Plana göre Gazze'nin yeniden inşası bölgenin silahsızlandırılmasından sonra başlayacak, UNRWA kapatılacak, İsrail, ABD'nin desteği ile Mısır'la iş birliği yaparak Mısır ile Gazze arasındaki sınırı güneyden kapatacak.

Abluka altındaki Gazze Şeridi’ne 140 gündür saldırılarını sürdüren İsrail’in savaş sonrası planı ortaya çıktı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, savaş sonrası Gazze’nin yönetimine ilişkin ilk resmi planını güvenlik kabinesi üyelerine sundu.

Netanyahu’nun planına göre İsrail, Hamas ve İslami Cihad’a ait askeri kapasite ve alt yapının yok edilmesi, tüm rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'deki "tüm güvenlik tehditlerinin ortadan kaldırılması" hedeflerine ulaşana kadar Gazze'deki savaş devam edecek. Savaş sona erdiğinde ise Gazze, "terörizmi destekleyen ülke veya kuruluşlarla bağlantısı bulunmayan yerel yetkililer" tarafından yönetilecek.

SÜRESİZ OPERASYON ÖZGÜRLÜĞÜ

Netanyahu’nun planına göre İsrail, savaşın sona ermesinin ardından "radikalleşmeyi engelleme" konusunda tecrübeli Arap ülkeleriyle iş birliği yaparak Gazze'deki tüm eğitim kurumlarına, dini ve sosyal kurumlara yönelik bir "radikalleşmeden arındırma planı" başlatacak.

Plan kapsamında Gazze tamamen askerden arındırılacak. Gazze'nin yeniden inşasına askerden arındırılma sürecinin tamamlanması ve "radikalleşmeden arındırma süreci"nin başlamasının ardından izin verilecek.

Netanyahu’nun planında İsrail ordusunun "terör faaliyetlerinin" yeniden ortaya çıkmasını önlemek amacıyla Gazze'ye müdahale etme özgürlüğünün süresiz olarak devam edeceği belirtildi.

ABD YARDIMIYLA GAZZE SINIRI GÜNEYDEN KAPATILACAK

İsrail, Gazze Şeridi'nin Filistin tarafında tampon bölge kuracak ve "güvenlik ihtiyacı olduğu sürece" bulundurmayı sürdürecek. İsrail, ABD'nin desteği ile Mısır'la iş birliği yaparak Mısır ile Gazze arasındaki sınırı imkanlar çerçevesinde güneyden kapatacak.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'dan gelen tehditleri engellemek amacıyla Ürdün'ün batısındaki tüm alan üzerinde karadan, havadan ve denizden "güvenlik kontrolünü" sürdürecek.

UNRWA'YA KİLİT

Plana göre bölgedeki Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’na (UNRWA) bağlı kurumlar kapatılacak ve yerine farklı uluslararası yardım kuruluşları açılacak.

Netanyahu planında, kalıcı bir çözüme yalnızca taraflar arasında doğrudan müzakere yoluyla ulaşılabileceğini, İsrail’in her türlü uluslararası dayatmayı reddettiğini ifade etti. Planda ayrıca Filistin devletinin tek taraflı tanınması "teröre karşı ödül" olarak nitelendirilerek, İsrail’in buna karşı çıkmaya devam edeceği belirtildi.

'GAZZE'NİN YENİDEN İŞGALİNİN RESMİ İTİRAFI'

Filistin Dışişleri Bakanlığından Netanyahu'nun hükümete sunduğu "Gazze Şeridi'nin silahsızlandırılması, İsrail'in güvenlik için hareket özgürlüğünü koruması ve Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) kapatılmasını" içeren planına tepki gösterildi.

Açıklamada, İsrail medyasında "Savaş sonrası Netanyahu prensipleri" olarak tanımlanan planın kesin bir şekilde reddedildiği belirtilerek, bunun "Gazze'nin yeniden işgalinin resmi itirafı" olduğu kaydedildi.

'SKANDAL BİR HAMLE'

İsrail'in bu şekilde işlediği soykırım savaşını devam ettirmeye ve Filistinlilerin tehcir edilmesi için daha fazla zaman kazanmaya çalıştığı ifade edilen açıklamada, bu adımın saldırıların son bulması ve esirlerin serbest bırakılması için harcanan çabaları başarısızlığa uğratmak için "skandal bir hamle" olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "bu prensiplerin Netanyahu'nun meşru Filistin yönetimine olan düşmanlığını ortaya koyduğu ve İsrail Başbakanı'nın yönetimde daha fazla kalmak için siyasi çözümü reddederek savaş ve şiddet sarmalını tercih ettiği" aktarıldı.

ABD yönetimine ve Batı ülkelerine, Filistin devletini kısa sürede tanıma ve BM'de tam üyelik almasını destekleme çağrısı yapılan açıklamada ayrıca işgale son verecek uluslararası barış konferansı düzenlenmesi için hazırlıklara başlanması istendi.

'İSRAİL BAŞARISIZLIĞA MAHKUM'

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın sözcüsü Nabil Abu Rudeineh ise yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun önerisinin veya İsrail'in Gazze'deki coğrafi ve demografik gerçekleri değiştirmeye yönelik herhangi bir planının başarısızlığa mahkum olduğunu söyledi.

Gazze’nin yalnızca bağımsız bir Filistin devletinin parçası olabileceğini belirten Rudeineh, "Dünya, gerçekten bölgede güvenlik ve istikrar istiyorsa, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgaline son vermeli ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletini tanımalıdır" dedi.