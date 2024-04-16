Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, hafta sonu Türkiye'ye gelecek

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri'nin hafta sonu Türkiye'ye gelerek mevkidaşı Hakan Fidan ile görüşeceği açıklandı. Reuters, Şukri-Fidan görüşmesinde ana gündem maddesinin Orta Doğu'daki gelişmeler olacağını yazdı.

Reuters, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin hafta sonu Türkiye'ye geleceğini yazdı. Reuters'ın Türkiye'den diplomatik bir kaynaktan aktardığına göre, Şukri, hafta sonu Türkiye'ye yapacağı ziyarette mevkidaşı Hakan Fidan'la Orta Doğu'daki gelişmeleri ve İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki durumla ilgili görüşmede bulunacak.

Kaynak, "Şukri ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ayrıca Gazze'de ateşkes için yapılan görüşmelerdeki son gelişmeleri değerlendirecek" ifadelerini kullandı.