Rusya’nın düzenlediği geniş çaplı saldırıda patlamalar başkenti sallarken, Katar Büyükelçiliği’ne ait bir binanın da vurulduğu ortaya çıktı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın gece saatlerinde Kiev ve çevresine yönelik geniş çaplı saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırıda sivil altyapı, enerji tesisleri ve Katar Büyükelçiliği’ne ait bir bina zarar gördü.

ZELENSKİY: RUS DRONE’U BÜYÜKELÇİLİK BİNASINA İSABET ETTİ

Zelenskiy, Rus insansız hava aracının Katar Büyükelçiliği binasına isabet ettiğini söyledi. Saldırının başkentte ciddi yıkıma yol açtığını belirten Zelenskiy, Kiev ve banliyölerinde en az 20 konut binasının hasar aldığını duyurdu.

CAN KAYBI VAR: KİEV’DE DÖRT KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ukrayna yönetimi, saldırılar sonucu Kiev’de dört kişinin öldüğünü açıkladı. Gece boyunca hava savunma sistemlerinin devrede olduğu, patlama seslerinin kentin birçok noktasında duyulduğu aktarıldı.

KATAR VURGUSU: ARABULUCULUK YAPAN ÜLKE HEDEF ALINDI"

Zelenskiy, Katar’ın savaş esirleri ve Rus hapishanelerinde tutulan sivillerin serbest bırakılması için Moskova ile aktif arabuluculuk yürüttüğünü hatırlattı. Büyükelçilik binasının hedef alınmasının dikkat çekici olduğunu söyledi.

242 DRONE İLE SALDIRI: ENERJİ VE SİVİL ALTYAPI HEDEFTE

Rusya’nın saldırı kapasitesine dikkat çeken Zelenskiy, kullanılan silahların boyutunu da paylaştı:

“Bu gece toplam 242 drone kullanıldı. Sadece balistik füzeler ve enerji tesisleri ile sivil altyapıya yönelik saldırılarda kullanıldı. Bu saldırılar tam bir soğuk havada gerçekleşti. Sıradan insanların sıradan yaşamlarına yönelik saldırılardı.”

ELEKTRİK VE ISITMA İÇİN SEFERBERLİK

Enerji altyapısındaki hasara ilişkin Zelenskiy şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda insanlara ısıtma ve elektrik sağlamak için mümkün olan her şey yapılıyor. Bugün Enerji Kurulu toplantısı yapılacak ve toparlanma çalışmalarının tüm ayrıntıları, zaman çizelgeleri, gerekli ekipman ve sorumlu kişiler hakkında bilgi verilecek."

KATAR BÜYÜKELÇİLİĞİ DE VURULDU

Zelenskiy, saldırının diplomatik boyutuna da dikkat çekti:

“Normal sivil altyapımız ve enerji tesislerinin yanı sıra bu gece Rus dronesi Katar Büyükelçiliği binasına da hasar verdi. Katar, Rus hapishanelerinde tutulan savaş esirlerini ve sivilleri serbest bırakmak için Rusya ile arabuluculuk yapan bir ülke.”

ABD’YE VE DÜNYAYA AÇIK ÇAĞRI

Zelenskiy, özellikle ABD’ye seslenerek sert bir mesaj verdi:

“Dünyanın, özellikle de Rusya tarafından ciddiye alınan Birleşik Devletler'in net bir tepkisi gerekiyor. Rusya, diplomasiye odaklanması gerektiğini ve her seferinde öldürme ve altyapı yıkma eylemlerine odaklanması durumunda sonuçlarla karşı karşıya kalacağını anlamalıdır.”

HAVA SAVUNMASI UYARISI: BİR GÜN BİLE KAYBEDİLEMEZ

Ukrayna lideri, hava savunma desteğinin hayati önem taşıdığını vurguladı:

"Ayrıca bugünkü saldırı, tüm partnerlerimize, Ukrayna'nın hava savunma sistemi desteğinin sürekli bir öncelik olduğunu hatırlatıyor. Tedarik, üretim ve anlaşmalarda bir gün bile kaybedilemeyiz. Bugün tüm düzeylerde partnerlerimize neler olduğunu ve hangi karşı önlemleri almamız gerektiğini bildireceğiz. Ukrayna ile olan herkesin yanında olduğu için teşekkür ediyorum!"

