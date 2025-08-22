Rus füzesi ABD şirketine isabet etti! 600 kişi içeride mahsur kaldı

Ukrayna’nın batısında yer alan bir Amerikan elektronik şirketi, Rusya’nın artan saldırılarında hedef alındı.

Saldırı anında binada 600 gece vardiyası çalışanı bulunuyordu.

ABD'Lİ YÖNETİCİDEN SERT AÇIKLAMA

Ukrayna’daki Amerikan Ticaret Odası Başkanı Andy Hunder, saldırıya uğrayan tesiste altı kişinin yaralandığını duyurdu. Hunder, "Bu, Rusya’nın barışla ilgilenmediğini gösteriyor. Rusya Amerikan iş dünyasına saldırıyor, Amerikan iş dünyasını küçük düşürüyor" dedi.

Hunder ayrıca, Başkan Donald Trump ve yönetimini Ukrayna’daki Amerikan şirketlerini daha güçlü şekilde desteklemeye çağırdı.

FÜZE VE İHA'LARLA VURUYORLAR

Ukraynalı yetkililer, son günlerde ülkenin batısına yönelik 500'den fazla insansız hava aracı ve 40 füze saldırısı düzenlendiğini aktarıldı. Bir kasabada 26 ev ve bir anaokulu vuruldu.

ZELENSKİY: BASKI GEREKİYOR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Rusya’yı sert dille eleştirdi. "Moskova’dan hâlâ anlamlı müzakerelere girileceğine dair bir sinyal yok. Baskıya ihtiyaç var. Güçlü yaptırımlar, güçlü gümrük vergileri" ifadelerini kullandı. Zelenskyy, Putin’in Trump’la yaptığı görüşmeye rağmen "hiçbir şey değişmemiş gibi" davrandığını söyledi.

TRUMP'TAN ÇARPICI BENZETME: KAZANMALARI İMKANSIZ

ABD Başkanı Donald Trump ise Perşembe sabahı Ukrayna’nın durumunu spor takımlarına benzetti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bir işgalcinin ülkesine saldırmadan savaş kazanmak imkansız değilse bile çok zordur. Bu, sporda harika bir savunması olan ama hücum etmesine izin verilmeyen harika bir takım gibi. Kazanma şansı yoktur!"

Trump, Başkan Joe Biden’ın izlediği politikayı da hedef aldı:

"Çarpık ve fena halde beceriksiz Joe Biden, Ukrayna’nın geri mücadele etmesine izin vermeyecek, sadece savunma yapacaktı. Bu nasıl sonuçlandı? Ne olursa olsun, ben başkan olsaydım bu savaş asla olmazdı – sıfır şans" ifadelerini kullandı."

Eski Başkan Biden, görev süresinin son dönemlerinde bu politikayı değiştirmiş, Ukrayna’nın Rusya topraklarına da saldırı düzenlemesine izin vermişti. Ancak Trump, bu değişikliğin bir "hata" olduğunu daha önce dile getirmişti.