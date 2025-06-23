Rusya dışişleri alarm verdi! "İran'a yönelik saldırılar küresel tehdittir"
Rusya'dan ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin sert tepki geldi. 'İran'a yönelik saldırılar uluslararası hukuku ihlal ediyor, bölgesel istikrarı tehdit ediyor. Moskova, tarafları siyasi çözüme çağırırken, BM ve UAEA nezdinde diplomatik girişimlerini sürdüreceğini açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına dair yazılı açıklama yaptı.
"SON DERECE ZARARLI SONUÇLAR OLABİLİR"
ABD ve İsrail'in eylemlerinin eleştirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları, Orta Doğu ve Basra Körfezi'nde durumun hızla gerginleşmesine ve radikal istikrarsızlığa yol açıyor. Burada küresel ve bölgesel güvenliğin baltalanması söz konusu.
Bu da ticari ve ekonomik ilişkiler, hava, deniz ve diğer iletişim araçları, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi süreci için uzun vadede son derece zararlı sonuçlar doğurabilir.
"KABUL EDİLEMEZ"
Siyasi, diplomatik çözüm sürecine dönülmesi ve uluslararası hukuka saygı duyulması gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik sebepsiz saldırganlığı, İran'daki yönetimi değiştirme, ülkenin egemenliğini bozma, iç işlerine karışma ve İran halkının kaderini belirleme yönündeki girişimleri, Birleşmiş Milletler (BM) Tüzüğünü, uluslararası hukuk normlarını ve prensiplerini ihlal ediyor. Bu kabul edilemez olaylara derhal son verilmeli. Gerginliğin tırmandırılmasına son verilmesi, kışkırtıcı eylem ve söylemlerden kaçınılması çağrısı yapıyoruz.
Açıklamada, Rusya'nın BM ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) gibi platformlarda, taraflarla ikili temaslarda çözüme yönelik girişimlerini sürdüreceği belirtildi.