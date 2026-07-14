Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'ye uzanan Mavi Akım doğalgaz hattına ve Karadeniz'deki sivil taşımacılığa yönelik saldırılar gerçekleştirildiğini kaydederek, Ankara'nın Kiev yönetimine karşı kamuoyu önünde duruş sergilemesi yönünde çağrıda bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çad Dışişleri Bakanı Abdoulaye Sabre Fadoul ile Moskova’da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Rus Bakan Karadeniz ve Azak Denizi'ndeki sivil deniz trafiği ile enerji altyapılarına yönelik saldırılar konusunda Türkiye’nin kilit rolüne vurgu yaptı.

"ANKARA'DAN TALEP EDİYORUZ"

Konuşmasında, enerji koridorlarına yönelik sabotaj girişimlerini eleştiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye’ye uzanan dev enerji projesine değinerek şunları söyledi:

"Ukrayna, Türkiye’ye kadar uzanan 'Mavi Akım' doğalgaz boru hattı altyapısını düzenli olarak terörist saldırıların hedefi haline getiriyor. Rusya olarak, Karadeniz’de Türk gemilerine ve sivil taşımacılığa yönelik bu tehlikeli eylemler karşısında, Ankara’nın Kiev yönetimine kamuoyu önünde çok güçlü ve net bir sinyal göndermesini ümit ediyoruz. Türkiye'nin bu haydutça eylemleri açıkça değerlendirmesini bekliyoruz."

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"BU KORSANLIK DEĞİL, DOĞRUDAN TERÖRİZMDİR"

Ukrayna ordusunun sivil hedefleri vurmasını basit bir deniz haydutluğu veya korsanlık olarak nitelendirmenin imkansız olduğunu belirten Rus Bakan, "Ukrayna rejiminin sivil gemileri hedef alan eylemleri korsanlık olarak bile tanımlanamaz. Çünkü korsanlar kargoyu ele geçirirler, sivil gemileri yok etmezler. Ukrayna’nın Azak Denizi’nde sivil gemileri doğrudan imha etmeye yönelik bu eylemleri korsanlık değil, doğrudan doğruya devlet destekli bir terörizmdir." şeklinde konuştu.

"AVRUPALILAR TRUMP İLE RUSYA ARASINDAKİ MUTABAKATI BALTALIYOR"

ABD ile yürütülen diplomatik süreçlere de değinen Lavrov, Washington ile Moskova arasındaki diyalog ortamının sabote edilmek istendiğini vurguladı:

"Avrupalı devletler, Ukrayna konusunda Rusya Federasyonu ile ABD arasında varılan mutabakatları bilinçli olarak baltalamaya çalışıyor. Ancak Başkan Trump, Alaska'daki mutabakatların var olmadığını ya da geçersiz olduğunu söylemiyor; aksine bu sürecin Avrupa ve Kiev rejimi tarafından 'gömüldüğünü' net şekilde ortaya koyuyor."

Basın toplantısı öncesinde iki bakan, Rusya ve Çad diplomatları için karşılıklı seyahatlerde vize zorunluluğunu kaldıran resmi iş birliği anlaşmasını da imzaladı.

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