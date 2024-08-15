Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ibreler tersine dönüyor! 82 yerleşim yeri ele geçirildi

Ukrayna ordusu adım adım Rus topraklarına ilerliyor. Rusya Kurs bölgesinin ardından Belgorod'da da federal acil durum ilan etti. Her iki bölgede de şiddetli çatışmalar devam ederken, Rusya kanadı bombardıman uçağının düştüğünü açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy bölgede askeri komutanlık ofisinin kurulacağını belirtirken, Genelkurmay Başkanı Sırskiy, 82 yerleşim yerinin kontrol altına alındığını duyurdu.

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta sınırı geçerek Rusya'nın Kursk bölgesine başlattığı sürpriz saldırıların ardından şiddetli çatışmalar sürüyor.

Rusya Kursk'un ardından Belgorod böglesinde de federal acil durum ilan etti. Rusya Savunma Bakanlığı bombardıman uçaklarının düştüğünü açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Genelkurmay Başkanı Sırskiy'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

"UKRAYNA ASKERİ KOMUTANLIK OFİSİ KURULUYOR"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin başkanlığında askeri üst düzey yetkililerin katıldığı Başkomutanlık Karargahı Toplantısı yapıldı.

Toplantıda konuşan Zelenskiy, “Yeni bir ilerleme kaydettik. Genelkurmay Başkanı Syrskyi, Sudzha (Suca) kasabasının Rus güçlerinden alındığını bildirdi. Şu anda orada Ukrayna askeri komutanlık ofisi kuruluyor. Birkaç başka yerleşim yeri daha alındı. Bunların sayısı şimdiden 80'i aştı” ifadelerini kullandı. Ukrayna'nın şimdiye kadar ele geçirdiği en büyük kasaba olan Sudzha (Suca), Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatı için ölçüm istasyonu bulunuyor.

82 YERLEŞİM YERİ KONTROL ALTINDA

Toplantıya video konferansla katılan Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy, cephe hattındaki durum ve Kursk bölgesindeki gelişmelerle ilgili şunları söyledi:

"Birliklerimiz, düşmanın üç karşı saldırısını püskürttü ve saldırı eylemlerini sürdürmektedir. Kursk bölgesindeki operasyonun başlamasından bu yana birliklerimiz düşman savunmasında 35 kilometre ilerledi. 1150 kilometrekarelik toprak ve 82 yerleşim birimi kontrol altına alındı. Genel olarak durum kontrol altında."

RUS BOMBARDIMAN UÇAĞI DÜŞTÜ

Rusya Savunma Bakanlığı, İrkutsk bölgesinde planlı uçuş yapan uzun menzilli Tu-22M3 bombardıman uçağının düştüğü belirtildi.

Mürettebatın fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulduğu ve hayatta olduğu bilgisi verilen açıklamada, "Uçak ıssız bir bölgeye düştü. Uçağın düştüğü yerde hasar yok. İlk bilgilere göre, kaza teknik nedenlerden dolayı meydana geldi." ifadesi kullanıldı.

BELGOROD'DA FEDERAL ACİL DURUM İLANI

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Kurenkov'un, Belgorod bölgesindeki duruma ilişkin toplantı düzenlendiği belirtildi. Toplantıda konuşan Kurenkov, bölgenin Ukrayna güçlerinin saldırılarına sıklıkla uğradığını, bölge halkına desteğin sağlanması yönünde çalışmalar yapıldığını ancak bunun yetersiz olduğunu belirtti.

Kurenkov, bölgedeki durumun "zor" ve "gergin" olduğunu belirterek, toplantıda Belgorod bölgesindeki durumu "federal acil" seviyeye yükseltme kararı aldıkları söyledi.

NE OLDU?

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta sınırı geçerek Rusya'nın Kursk bölgesine başlattığı sürpriz saldırıların ardından şiddetli çatışmalar çıkmıştı. Ukrayna'nın saldırılarında 4 sivil hayatını kaybetmiş, 38 kişin de yaralanmıştı. Kursk bölgesinde ilan edilen acil durum, daha sonra "federal acil durum" seviyesine yükseltilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın sürpriz saldırısını "büyük bir provokasyon" olarak nitelendirmişti.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'un 7 Ağustos'ta Ukrayna'nın ilerleyişinin durdurulduğunu söylemesine rağmen Ukrayna güçleri henüz sınır ötesine çıkarılamadı. Ukrayna ordusu, Rus topraklarında yaklaşık bin kilometrekarelik alanı kontrol altına aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy 13 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, Ukrayna güçlerinin Kursk bölgesinde ilerlemeye devam ettiğini, 74 yerleşim yerinde kontrolün ele geçirildiğini duyurmuştu.