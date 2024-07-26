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Rusya'da baraj patladı! Çatıda bekleyen bölge halkı tahliye edildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Rusya'da korkunç olay... Çelyabinsk bölgesinde baraj bir anda patladı. Tonlarca su, onlarca ev sular altında bıraktı. Bölgedeki Ruslar, çatıda yardım beklemeye başladı. Bölge halkı tahliye edildi.

Terör olaylarıyla gündemden düşmeyen Rusya'da bu kez baraj patladı. Rusya’nın Çelyabinsk bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle bölgedeki barajın bir kısmı yıkıldı. Olay nedeniyle tonlarca su evleri su altında bıraktı. Çatıya çıkarak hayatını kurtaran bölge halkı tahliye ediliyor.

DÖRT KÖY TEHLİKE ALTINDA

Yetkililer, Kialimsky rezervuarındaki barajın 100 metrelik kısmının yıkıldığını belirterek, dört köyün sel tehlikesi altında olduğunu ifade etti.

YÜZLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Barajın patlamasının ardından çok sayıda ev sular altında kalırken, bölge halkı çatılara çıkarak yardım bekledi.

Yetkililer, yüzlerce kişinin tahliye edildiğini ve herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bildirilmediğini söyledi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, bölgeye kurtarma ekiplerini sevk etti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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