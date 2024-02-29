Rusya'dan Batı'ya ikinci gözdağı: Onları kendi topraklarında vurabiliriz

Rusya lideri Putin, seçimlere az bir süre kala ulusa seslendi. Putin konuşmasında Batı'ya nükleer gözdağı verdi. Rusya lideri, Batı'nın Rusya'yı yeni bir silahlanma yarışına sürüklemeye çalıştığını belirtti ve 'Onların da, kendi topraklarındaki hedefleri vurabilecek silahlarımız olduğunu anlamaları gerekiyor' dedi. Kremlin'den de dün benzer bir açıklama gelmiş sözcü Peskov, Batı'nın Ukrayna'ya yardımlarının devam etmesi halinde NATO ile Rusya arasında çatışma yaşanma ihtimalinin "kaçınılmaz" olacağını söylemişti.

Rusya'da seçimlere iki hafta kala Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ulusun Durumu konuşması yaptı. Halka seslenen Putin, Rusya'nın "geleneksel değerlerin kalesi" olduğunu, öyle olmaya devam edeceğini ve bu tercihin Batı da dahil olmak üzere dünyanın her yerindeki insanlar tarafından paylaşıldığını söyledi.

Putin, Batı'nın Rusya'yı yeni bir silahlanma yarışına sürüklemeye çalıştığını belirtti ve 'Onların da, kendi topraklarındaki hedefleri vurabilecek silahlarımız olduğunu anlamaları gerekiyor' dedi. Putin ayrıca Batılı söylemin "nükleer silah kullanımıyla çatışma ve bunun sonucunda medeniyetin yok edilmesi" tehdidinde bulunduğunu söyledi.

"NATO İLE ÇATIŞMA KAÇINILMAZ"

Kremlin'den de dün benzer bir açıklama gelmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya asker göndermesi halinde NATO ile Rusya arasında çatışma yaşanma ihtimalinin "kaçınılmaz" olacağını söylemişti.

NATO ülkelerinin bu tür eylemleri iyi değerlendirmesi gerektiğini belirten Peskov, "Bunun kendi çıkarlarına ve en önemlisi ülkelerindeki vatandaşların çıkarlarına uyup uymadığını kendilerine sormalılar." ifadesini kullandı.

Macron, dün yaptığı açıklamada, 2 yılı aşkın süredir Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'ya asker gönderme konusunda Avrupa ülkeleri arasında fikir birliğinin olmadığını ancak bu ihtimalin göz ardı edilmemesi gerektiğini söylemişti.