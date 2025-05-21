Rusya'nın içine böyle sızdılar! Ukrayna istihbaratının "dil" ve "kültür" sırrı

Ukraynalı milletvekili Roman Kostenko, Mossad modelini örnek göstererek Ukrayna'nın Rus savaş suçlularını yıllar boyu takip edip cezalandıracağını açıkladı. Bu kapsamda Ukrayna istihbaratı, Rusya içinde üst düzey isimlere yönelik suikastlar düzenlerken, operasyonlarda dil ve kültürel avantajlarını etkin şekilde kullanıldığı ifade edildi.

Ukraynalı milletvekili ve eski özel kuvvetler komutanı Albay Roman Kostenko, İsrail istihbarat servisi Mossad’ın Nazi yetkilileri yıllar boyunca takip edip infaz ettiği operasyonları örnek göstererek, Ukrayna’nın da benzer bir strateji izleyeceğini söyledi.

"EVLERİNDEN ÇIKMAYA KORKACAKLAR"

Kostenko, “Herhangi bir barış anlaşması, Ukrayna istihbaratı için sadece bir başlangıç olur. Bu kişiler nerede olursa olsun cezalandırılacak. Sadece Rusya’dan değil, evlerinden çıkmaktan bile korkacaklar” dedi.

Bu açıklamaların ardından, Ukrayna istihbaratının Rus topraklarında düzenlediği yüksek profilli suikastlar dikkat çekti. Nisan sonunda, Rusya Devlet Başkanı Putin’e Ukrayna’daki savaş hakkında brifingler veren Tümgeneral Yaroslav Moskalik’in araç bombasıyla öldürülmesinin ardından Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Ukrayna, ülkemizde terör faaliyetlerine devam ediyor” açıklamasını yaptı.

"DOKUNULMAZ HİSSEDİYORLAR"

CEPA'dan edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz Aralık ayında ise Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından kimyasal silah kullanmakla suçlanan Korgeneral Igor Kirillov, Moskova’da bir scooter’a yerleştirilen bombayla öldürüldü. Rus savaş muhabiri Yuri Kotenok, “Ukrayna istihbaratı, Rusya’da tamamen dokunulmaz hissediyor” ifadelerini kullandı.

Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanı Vasyl Malyuk ise durumu açık bir şekilde ifade etti:

Güvenlik servisimizin tutumu nettir: Saldırganın her suçu cezalandırılacaktır.

Ukrayna’nın bu tür operasyonlardaki başarısı tesadüf değil. Rusya’da faaliyet gösterebilen sayılı yabancı istihbaratlardan biri olan Ukrayna, dil ve kültür avantajını etkin şekilde kullanıyor. Birçok Ukraynalı, Rusçayı anadili gibi konuşuyor, Rusya’da akrabalık bağları var ve ülkenin yapısını iyi biliyor.

Bu avantajlar, sadece üst düzey komutanları değil, sivillere yönelik füze saldırılarında yer alan deniz kuvvetleri komutanlarını da hedef alan operasyonlarda etkili şekilde kullanılıyor. Özellikle Buça Katliamı’nda 13 sivili öldürdüğü öne sürülen bir alay komutanı gibi savaş suçlularının kimlikleri belirlenip hedef alınıyor.

Ukrayna istihbaratının bu yetenekleri, 2014'teki ilk Rus işgaline kadar uzanan bir dönüşüm sürecinin sonucu. Euromaidan Devrimi ve eski Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç’in Rusya’ya kaçışının ardından SBU büyük ölçüde dağılmış, birçok belge yok edilmiş ya da Moskova’ya götürülmüştü. Ukrayna, istihbarat birimlerini sıfırdan kurmak zorunda kaldı.

Genç, Sovyet dönemi tecrübesi olmayan isimlerle yeniden yapılandırılan SBU ve yurt dışı operasyonlardan sorumlu Askeri İstihbarat Müdürlüğü (HUR), zamanla Batılı istihbarat örgütlerinden destek almaya başladı. CIA, SBU’nun Sovyet geçmişi ve yolsuzluk bağlantıları nedeniyle temkinli davransa da, HUR daha fazla destek gördü.

2015 yılında dönemin HUR Başkanı General Valeriy Kondratyuk, CIA’ye Rusya’ya dair önemli bilgiler sunarak risk aldı. Eski bir Amerikan istihbarat görevlisi, “Ukraynalıların erişimi çok büyüktü. Yıllarca Rusların en yakın dostu olmuş bir ülkeden söz ediyoruz. Bizim hiçbir fikrimizin olmadığı bilgilere sahiplerdi,” değerlendirmesini yaptı.