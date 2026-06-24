İhlas Haber Ajansı
Rutte'den 'NATO Zirvesi' mesajı: Sabırsızlıkla bekliyorum
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Ankara’da yapılacak NATO Zirvesi’ne ilişkin açıklamalarda bulundu.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Rutte, Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi’ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Ankara Zirvesi’ni sabırsızlıkla beklediğini belirten Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da zirve kapsamında ABD Başkanı Donald Trump’ı ağırlamayı beklediğini ifade etti.
Rutte, "Ankara Zirvesi'ni sabırsızlıkla bekliyorum ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da iyi dostu ABD Başkanı Donald Trump’ı ağırlamayı beklediğini düşünüyorum" dedi.
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