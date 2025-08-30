Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Salgın ülkeyi felç etti: 57 bin boğmaca vakası! "Binlerce çocuk risk altında..."

Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Avustralya, 1991’den bu yana en büyük boğmaca salgınıyla sarsılıyor. Sadece geçen yıl 57 binden fazla vaka kaydedildi, bu yılın ilk 8 ayında ise 19 bin yeni vaka ortaya çıktı.

Avustralya’da boğmaca vakaları son otuz yılın zirvesine çıktı. Ülke genelinde sağlık alarmı verilirken, Avustralya Tıp Birliği (AMA), halkı acilen aşı olmaya çağırdı. Özellikle hamile kadınlar ve çocuklar risk altında.

Avustralya Tıp Birliği Başkanı Dr. Danielle McMullen, yaptığı açıklamada durumu “son derece endişe verici” olarak nitelendirdi. Dr. McMullen, "Her yıl, boğmaca gibi solunum hastalıkları nedeniyle binlerce kişi hayatını kaybediyor. Aşılama, en güçlü savunma yöntemimiz olmaya devam ediyor" dedi.

Salgın özellikle Queensland, Batı Avustralya’nın Kimberly bölgesi ve Güney Avustralya’da yoğunlaştı.

Uzmanlara göre hastalık yeni doğanlar ve küçük çocuklar için hayati tehlike oluşturuyor.

DÜNYANIN EN BULAŞICI HASTALIKLARDAN BİRİ

Avustralya’yı sarsan boğmaca salgını, 1991’den bu yana en yüksek vaka sayısına ulaştı. 2024 yılında bildirilen 57.000’den fazla vaka, ülkenin modern sağlık tarihinde ciddi bir tehlike olarak kayda geçti. Sadece bu yılın ilk sekiz ayında ise yaklaşık 19.000 yeni vaka tespit edildi.

AŞILAMA ORANLARI DÜŞÜŞTE

AMA, hamile kadınlar, ebeveynler ve bakıcıları hedef alarak toplumu aşılanmaya davet etti. Aşılama oranlarının hedefin altında olması nedeniyle salgının hızla yayıldığına dikkat çekildi.

Dr. McMullen, "Aşı olmak, sevdiklerinizi ve topluluğunuzu koruyabileceğiniz en etkili yollardan biridir. Aşılamanın hayat kurtardığını unutmamalıyız" şeklinde konuştu.

ŞİDDETLİ ÖKSÜRÜK NÖBETLERİYLE BİLİNİYOR

Boğmaca, Bordetella pertussis bakterisinin neden olduğu ve özellikle çocuklarda kontrol edilemeyen öksürük nöbetleriyle seyreden bir hastalık olarak tanımlanıyor. Aşılanmamış bireylerde ciddi komplikasyonlara, hatta ölümlere yol açabiliyor.

