Şam kararını verdi! 50 bin askerle SDG'ye büyük darbe vurulacak!

Şam kararını verdi! 50 bin askerle SDG’ye büyük darbe vurulacak!

Şam kararını verdi! 50 bin askerle SDG’ye büyük darbe vurulacak!
Suriye ordusu, ülkenin doğusunu yeniden kontrol altına almak için düğmeye bastı. BAE merkezli The National’ın haberine göre, Şam yönetimi Palmira çevresinde 50 bin asker topladı ve Ekim ayı için büyük bir operasyon planladı.

BAE merkezli The National, Suriye ordusunun Rakka ve Deyrizor'u terör örgütü SDG’den almak için 50 bin askerle büyük bir operasyon planladığını yazdı. Haberde "ABD’nin onayı kilit önemde" ifadesi öne çıktı.

DEYRİZOR VE RAKKA İLK HEDEF!

The National’ın Ortadoğu muhabiri Halid Yacoub Oweis imzasıyla yayımlanan haberde, "SDG işbirliği yapmazsa Suriye ordusu doğu illerine girecek" denildi. Kaynaklara göre SDG, Şam’a Ekim ayına kadar teslim olmazsa Palmira yakınlarında toplanan 50 bin asker kuzeye doğru ilerleyerek Rakka ve Deyrizor ’u hedef alacak.

ABD'NİN ONAYI OLMADAN HAREKAT YOK

Gazeteye konuşan güvenlik kaynaklarından biri, operasyonun "Amerika’nın yeşil ışığı olmadan gerçekleşmeyeceğini" söyledi. Bir diğer kritik nokta ise İsrail’in muhtemel bir müdahalesinin önlenmesi olarak gösterildi. Haberde, "İsrail’in geçen ay güneydeki Süveyda olayları sırasında yaptığı gibi Şam’ı bombalamaması sağlanmalı" ifadesi yer aldı.

AŞİRETLERDEN DESTEK

Haberde, Suriye ordusunun bölgede Arap aşiretlerinin desteğine güvendiği belirtildi. "Operasyona bölgede terör örgütü karşıtı aşiretler de katılacak" denilen yazıda, SDG’nin 70 bin kişilik militan gücünün yüzde 30’unu Arapların oluşturduğuna dikkat çekildi. Kaynaklar, muhtemel çatışma durumunda bu unsurların Suriye ordusuna geçebileceğini aktardı.

The National, SDG’nin ABD güvenlik kurumlarından güçlü destek aldığını yazdı. Haberde "SDG, Şam’ın karşı çıktığı federal bir sistem istiyor ve orduya katılsa bile tek bir birim olarak kalmak istiyor" denildi. ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin ise SDG’yi uzlaşmaya zorladığı aktarıldı.

SDG İLE ŞAM ARASINDAKİ GERİLİM

Oweis’in makalesinde, Mart ayında SDG’nin orduya entegrasyonu için imzalanan anlaşmaya rağmen ilişkilerin bozulduğu hatırlatıldı.

KRİTİK EKİM TAKVİMİ

Haberde, Suriye ordusunun operasyon için Palmira, Sukhnah ve Rusafa’da hazırlık yaptığı, Fırat Nehri üzerindeki stratejik bölgeleri hedef aldığı kaydedildi. "SDG işbirliği yapmazsa Ekim ayında büyük saldırı başlayabilir" denildi.

