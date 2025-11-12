Sanat camiasını hayrete düşüren olay! Yapay zekaya yaptırdığı resmi müzede sergiledi

Sanat camiasını hayrete düşüren olay, Cardiff Ulusal Müzesi’nde yaşandı. Elias Marrow isimli bir sanatçı, yapay zeka ile oluşturulan 'Empty Plate' (Boş Tabak) isimli eseri müzeye gizlice sokarak duvara astı.

BBC’nin haberine göre Marrow, okul üniformalı bir çocuğun elinde boş bir tabak tuttuğu portreyi, birkaç yüz kişinin gördüğünü söyledi.

BİR ZİYARETÇİ FARK ETTİ

Eseri fark eden ziyaretçilerden biri, müze görevlisine bununla ilgili soru sordu ancak görevli ‘eser hakkında hiçbir fikri olmadığını’ söyledi. Durum böylelikle ortaya çıktı. Olay kısa süre içinde yetkililerce fark edildi ve eser duvardan kaldırıldı.

Müze yetkililerinden yapılan açıklamada, "Ulusal Müze Cardiff’te galeri duvarına izinsiz bir eser asıldığı tespit edildi. Bildirimin ardından söz konusu parça kaldırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Marrow, eseri yapay zekâ ile üretmeden önce eskizini çizdiğini belirterek, yapay zekânın sanatta kullanılmasını doğal bir süreç olarak gördüğünü söyledi. Sanatçı, "AI artık sanat dünyasının bir parçası. Onun imkanlarını sınırlandırmak sanatın doğasına aykırı." dedi.

ÜSTELİK İLK DEĞİLMİŞ

Daha önce Bristol Müzesi ve Tate Modern’de de benzer şekilde izinsiz işler yaptığını söyleyen Marrow, bunların resmi olarak tanınmadığını söyledi.