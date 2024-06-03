Savaşın ortasında kalpleri ısıtan görüntüler: Çocukların yüzü gülsün diye yıkık binaya televizyon kurdu
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Filistinli gönüllü bir genç, İsrail'in saldırılarından etkilenen çocukların yüzlerini güldürebilmek için yıkılan bir binaya televizyon kurdu. Savaşın olumsuz izlerini bir anlığına olsa da unutan çocuklar, bu yıkık binada televizyon izliyor.
İsrail'in Gazze'ye saldırıları 7 Ekim'den beri devam ediyor. Saldırılarda can kaybı 36 bin 439'a yükseldi.
İsrail bombardımanından korunmak ve can güvenliklerini sağlayabilmek için evlerini terk edip Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerindeki mülteci kamplarına sığınan Filistinli aileler, derme çatma çadırlarda zor şartlar altında yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.
Savaştan en çok etkilenen ise elbette çocuklar...
Filistinli gönüllü bir genç, silah ve bomba sesleri arasında büyüyen Gazzeli çocukların yüzlerini güldürmek ve savaşın olumsuz izlerini bir nebze unutturmak için harekete geçti.
İsrail'in saldırılarında yıkılmış bir binaya televizyon kurarak çocuklara televizyon izletiyor.