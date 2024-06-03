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Savaşın ortasında kalpleri ısıtan görüntüler: Çocukların yüzü gülsün diye yıkık binaya televizyon kurdu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Savaşın ortasında kalpleri ısıtan görüntüler: Çocukların yüzü gülsün diye yıkık binaya televizyon kurdu

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Filistinli gönüllü bir genç, İsrail'in saldırılarından etkilenen çocukların yüzlerini güldürebilmek için yıkılan bir binaya televizyon kurdu. Savaşın olumsuz izlerini bir anlığına olsa da unutan çocuklar, bu yıkık binada televizyon izliyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları 7 Ekim'den beri devam ediyor. Saldırılarda can kaybı 36 bin 439'a yükseldi.

Savaşın ortasında kalpleri ısıtan görüntüler: Çocukların yüzü gülsün diye yıkık binaya televizyon kurdu - 1. Resim

İsrail bombardımanından korunmak ve can güvenliklerini sağlayabilmek için evlerini terk edip Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerindeki mülteci kamplarına sığınan Filistinli aileler, derme çatma çadırlarda zor şartlar altında yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

Savaşın ortasında kalpleri ısıtan görüntüler: Çocukların yüzü gülsün diye yıkık binaya televizyon kurdu - 2. Resim

Savaştan en çok etkilenen ise elbette çocuklar... 

Savaşın ortasında kalpleri ısıtan görüntüler: Çocukların yüzü gülsün diye yıkık binaya televizyon kurdu - 3. Resim

Filistinli gönüllü bir genç, silah ve bomba sesleri arasında büyüyen Gazzeli çocukların yüzlerini güldürmek ve savaşın olumsuz izlerini bir nebze unutturmak için harekete geçti.

Savaşın ortasında kalpleri ısıtan görüntüler: Çocukların yüzü gülsün diye yıkık binaya televizyon kurdu - 4. Resim

İsrail'in saldırılarında yıkılmış bir binaya televizyon kurarak çocuklara televizyon izletiyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Küçükçekmece'deki bina yıkılsın diye yapılmış!
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