Savaşın ortasında kalpleri ısıtan görüntüler: Çocukların yüzü gülsün diye yıkık binaya televizyon kurdu

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Anadolu Ajansı 3 Haziran 2024 10:43 - Güncelleme: 3 Haziran 2024 10:52 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

Filistinli gönüllü bir genç, İsrail'in saldırılarından etkilenen çocukların yüzlerini güldürebilmek için yıkılan bir binaya televizyon kurdu. Savaşın olumsuz izlerini bir anlığına olsa da unutan çocuklar, bu yıkık binada televizyon izliyor.