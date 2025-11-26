ABD Başkanı Trump ve birkaç yardımcısını 2020 seçim sonuçlarını Georgia eyaletinde değiştirmeye çalışmakla suçlayan davada Georgia Eyalet Savcısı Skandalakis, 23 sayfalık başvurusunda davanın eyalet değil federal yetki alanına girdiğini savunarak hakimden davayı sonlandırmasını istedi.

ABD Başkanı Trump

Fox News'den edinilen bilgilere göre Skandalakis, 23 sayfalık başvurusunda davanın eyalet değil federal yetki alanına girdiğini savunarak hakimden davayı sonlandırmasını istedi.

Skandalakis, davada federal hükümet kaynaklarını kullanan Özel Savcı Jack Smith’in yürüttüğü federal soruşturmaya da atıfta bulunarak, Smith’in 2024 sonunda Trump’ın yeniden seçilmesinin ardından kendi suçlamalarını geri çektiğini belirtti. Skandalakis, "Eğer Özel Savcı Jack Smith, tüm federal hükümet kaynaklarını kullanmasına rağmen davanın sonuçsuz kalacağını gördüyse, ben de Georgia Eyaleti davasında federal temellerle kovuşturmanın aynı şekilde verimsiz olacağını düşünüyorum" dedi.

Savcı ayrıca, görevdeki bir başkanı Georgia’da yargılamanın neredeyse imkansız olduğunu ve Trump olmadan kalan 14 sanık için davanın yürütülemeyeceğini vurguladı.

Trump ve 18 sanık, 2023 yılında Georgia’da 2020 seçim sonuçlarını değiştirme çabaları nedeniyle örgüt suçları ve diğer suçlamalarla yargılanmıştı. Bu kişilerden dördü daha sonra daha hafif suçlamaları kabul etti.

AFFEDİLENLER ARASINDA KİMLER VAR?

Aralık 2023’te Georgia temyiz mahkemesi, Fulton County savcısı Fani Willis’i davadan men ederek, Willis’in özel savcı olarak görevlendirdiği kişiyle olan yakın ilişkisini "uygunsuz" buldu.

Trump, 2020 seçimlerini değiştirmeye çalışmakla suçlanan bazı müttefiklerini affetmiş olsa da, bu affın sadece federal suçları kapsadığı, Georgia’daki eyalet suçlarını kapsamadığı belirtiliyor. Affedilenler arasında New York eski Belediye Başkanı Rudy Giuliani ve Trump’ın eski genel sekreteri Mark Meadows da bulunuyor.

Trump ayrıca iki federal dava ile karşı karşıya kalmıştı, ancak bu davalar 2024 Kasım seçimleri sonrasında Özel Savcı Jack Smith tarafından, görevdeki başkanın dava edilmemesi politikasına uygun olarak düşürüldü.

Trump, 2020 seçim sonuçlarını değiştirmeye yönelik komplo kurmak ve Beyaz Saray’dan ayrıldıktan sonra çok sayıda üst düzey gizli belgeyi kaldırmakla suçlanmış olsa da, bu davaların hiçbiri yargılanmaya gelmedi.

