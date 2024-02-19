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    • Haberler > Dünya > Şifreyi unuttu depresyona girdi... 210 milyon dolar için son 2 hakkı kaldı!

    Şifreyi unuttu depresyona girdi... 210 milyon dolar için son 2 hakkı kaldı!

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Şifreyi unuttu depresyona girdi... 210 milyon dolar için son 2 hakkı kaldı!

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Stefan Thomas, 13 yıl önce aldığı ve içinde 7.002 bitcoinin olduğu sanal cüzdanın şifresini unuttu. 8 kere şansını deneyen ve 2 hakkı kalan genç adam onları da yanlış girerse 210 milyon doları buhar olacak.

    Almanya doğumlu girişimci Stefan Thomas, 2011 yılında 7.002 bitcoin satın aldığını ancak bitcoinleri sakladığı sanal cüzdanının şifresini unuttuğunu açıkladı.

    Thomas, değerinin şu an 210 milyon dolar olan bitcoinlere ulaşamadığını söyledi.

    PARAYI SONSUZA DEK KAYBEDEBİLİR

    10 şifre deneme hakkı olduğunu belirten Thomas “Son 10 yılda 10 denemenin 8’ini harcadım, sadece 2 denemem kaldı, eğer bunlarda başarılı olamazsam parayı sonsuza kadar kaybedeceğim” dedi.

    HACKERLARDAN 'ŞİFREYİ KIRALIM' TEKLİFİ

    Depresyonda olduğunu kaydeden Thomas, hacker’lardan oluşan bir ekibin kendilerine izin verilmesi durumunda şifreyi açabileceklerini önerdiğini söyledi.

    Ancak Thomas’ın buna pek sıcak bakmadığı belirtildi. Bitcoin’e yatırım yapanlar arasında şifrelerini unutan binlerce kişi var. Resmî verilere göre 150 milyar dolar değerinde bitcoin’in erişilemez hâle geldiği tahmin ediliyor.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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