Silahlı haydutlar Nijerya'da camiye saldırdı! Bir kişi öldü, çok sayıda kişi kaçırıldı

Nijerya'nın Sokoto eyaletinde sabah namazı sırasında bir cami kan gölüne döndü. Wurno bölgesine bağlı Marnona köyünde bir grup silahlı haydut, ibadet halindeki cemaate saldırdı. Baskında bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kaçırıldı.

SABAH NAMAZI SIRASINDA SALDIRDILAR

Görgü tanıklarının aktardığına göre, saldırganlar Sabah namazı esnasında camiye girerek gelişigüzel ateş açtı. O anlarda camide bulunan cemaat büyük panik yaşadı. Köyün dört bir yanına yayılan silah sesleri, birçok kişinin evlerinden kaçmasına neden oldu.

SALDIRGANLAR GELİŞMİŞ SİLAHLARLA GELDİ

Köy halkı, saldırganların sofistike silahlarla donanmış olduğunu belirtti. Henüz kimlikleri belirlenemeyen silahlı kişiler, saldırının ardından camideki bazı kişileri zorla alıkoyarak bölgeden uzaklaştı.

Olay sonrası açıklama yapan Tüm İlericiler Kongresi’nin (APC) Sokoto Eyaleti Başkanı İsah Achida, saldırıyı sert sözlerle kınadı.

"Musalla başındaki ibadetçileri kutsal bir yerde hedef almak, insanlığımıza ve inancımıza doğrudan bir saldırıdır" diyen Achida, saldırıyı “barbarca” ve “korkaklık eylemi” olarak niteledi.

HALK BİRLİK ÇAĞRISI YAPTI

Achida, olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilerken, yaralılara acil şifalar temenni etti. Ayrıca, Sokoto genelinde haydutluğu durdurmak için güvenlik kurumlarıyla yakın iş birliği içinde olduklarını ve halkın birlik içinde kalması gerektiğini vurguladı.

NİJERYA ORDUSU, 100'DEN FAZLA HAYDUTU ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Nijerya’nın kuzeybatısında silahlı çetelere karşı düzenlenen büyük çaplı operasyonda 100’den fazla çete üyesi öldürüldü. Operasyon, haydutların bir köye saldırmak üzere olduğu sırada gerçekleştirildi.

HEDEF: ZAMFARA'DAKİ HAYDUTLAR

Nijerya Ordusu, Pazar sabahı erken saatlerde Zamfara eyaletinin Bukkuyum bölgesinde hava ve kara kuvvetlerinin ortak katılımıyla bir baskın düzenledi.

Kara birlikleri ise hayatta kalan ve ormanlık alana kaçmaya çalışan grupları takip ederek, Makakkari Ormanı’nda etkisiz hale getirdi.

KÖYLERE SALDIRI PLANI SON ANDA ENGELLENDİ

Fransız haber ajansı AFP’nin BM kaynaklı çatışma raporuna dayandırdığı bilgilere göre, çeteler askeri operasyon öncesinde bir çiftçi köyüne saldırı planlıyordu.