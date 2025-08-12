Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
16 mahkum hapishaneden kaçtı! Bölgede alarm durumu

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Keffi Hapishanesi’ndeki mahkumlar gardiyanlara saldırarak firar etti. Yetkililerden yapılan açıklamada 16 mahkumun hapishaneden kaçtığı, 5 gardiyanın yaralandığı vurgulandı.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Nasarawa eyaletindeki bir hapishaneden 16 mahkumun firar ettiği bildirildi.

Nijerya Islah Servisi Sözcüsü Umar Abubakar, yaptığı yazılı açıklamada, Nasarawa eyaletine bağlı Keffi Hapishanesi’ndeki mahkumların gardiyanlara saldırdığını bu sırada 16 mahkumun hapishaneden firar ettiğini aktardı.

16 mahkum hapishaneden kaçtı! Bölgede alarm durumu - 1. Resim

5 GARDİYANI YARALADILAR 

Saldırıda 5 gardiyanın yaralandığını vurgulayan Abubakar, firari mahkumların yakalanması için çalışmalar başlatıldığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Benfica Nice maçı hangi kanalda, Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı? İşte maç yayın bilgileri ve ilk 11'lerTürkiye'nin dibinde Rusya'dan askeri hareketlilik! Yeniden sahnedeler, devriye dahi atıyorlar
