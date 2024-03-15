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Haberler > Dünya > Şili'de 'kırmızı' alarm! Evlere sıçradı, cansız bedenleri bulundu

Şili'de 'kırmızı' alarm! Evlere sıçradı, cansız bedenleri bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Şili, Orman Yangını, Haber

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Güney Amerika ülkesi Şili'de çıkan orman yangınları evlere sıçradı. Alevler nedeniyle kırmızı alarm ilan edildi, 20 ev kül oldu, bir evde de 2 kişinin cansız bedeni bulundu.

Güney Amerika ülkesi Şili'de yayılan orman yangınları, ülkenin güneyinde bulunan Valparaiso bölgesinde etkili oldu. Birçok konutu etkileyen yangınlar dolayısıyla, gece boyunca mahalle sakinleri tahliye edildi.

Şili'de 'kırmızı' alarm! Evlere sıçradı, cansız bedenleri bulundu - 1. ResimŞili'de 'kırmızı' alarm! Evlere sıçradı, cansız bedenleri bulundu - 2. Resim

Evlere sıçrayan yangınlar, Ulusal Sivil Koruma Ajansı'nın kritik altyapıya yönelik tehdit nedeniyle kırmızı alarm ilan etmesine yol açtı. 

Şili'de 'kırmızı' alarm! Evlere sıçradı, cansız bedenleri bulundu - 3. Resim

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yetkililer bir evde 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını aktardı. Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric ise yaptığı açıklamada, bölgedeki yangında 20 evin küle döndüğünü ifade etti.

Şili'de 'kırmızı' alarm! Evlere sıçradı, cansız bedenleri bulundu - 4. Resim

Öte yandan, Valparaiso'da Şubat ayı başlarında çıkan orman yangınlarında 134 kişi hayatını kaybetmiş, 8 binden fazla ev yıkılmıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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