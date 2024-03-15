Şili'de 'kırmızı' alarm! Evlere sıçradı, cansız bedenleri bulundu

Güney Amerika ülkesi Şili'de çıkan orman yangınları evlere sıçradı. Alevler nedeniyle kırmızı alarm ilan edildi, 20 ev kül oldu, bir evde de 2 kişinin cansız bedeni bulundu.

Güney Amerika ülkesi Şili'de yayılan orman yangınları, ülkenin güneyinde bulunan Valparaiso bölgesinde etkili oldu. Birçok konutu etkileyen yangınlar dolayısıyla, gece boyunca mahalle sakinleri tahliye edildi.

Evlere sıçrayan yangınlar, Ulusal Sivil Koruma Ajansı'nın kritik altyapıya yönelik tehdit nedeniyle kırmızı alarm ilan etmesine yol açtı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yetkililer bir evde 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını aktardı. Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric ise yaptığı açıklamada, bölgedeki yangında 20 evin küle döndüğünü ifade etti.

Öte yandan, Valparaiso'da Şubat ayı başlarında çıkan orman yangınlarında 134 kişi hayatını kaybetmiş, 8 binden fazla ev yıkılmıştı.