Sınırda tarihi buluşma: Serdar Kılıç, Erivan’da Rubinyan tarafından karşılandı

Ermenistan–Türkiye sınırında yıllar sonra ilk resmi buluşma gerçekleşti.

Margara geçiş noktasında, Türkiye’nin özel temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç, Ermenistan’ın normalleşmeden sorumlu özel temsilcisi Ruben Rubinyan tarafından törenle karşılandı.

"ZENGEZUR HATTI ÖNEMLİ BİR HAT"

Büyükelçi Kılıç, Ermenistan'da gerçekleştireceği temaslar öncesinde Iğdır’da önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Ziyareti kapsamında Iğdır Valisi Ercan Turan ile görüşen Kılıç, gündemdeki en kritik başlıklardan biri olan Zengezur Koridoru hakkında konuştu.

Büyükelçi Kılıç, "Bu iletişim hattı sadece Ermenistan ile Türkiye arasında değil, bütün Orta Asya ve Türk cumhuriyetlerine açılım sağlamak bakımından Zengezur hattı önemli bir hat." dedi.

'SINIRI AÇMAYA HAZIRIZ' MESAJI GELDİ Ermenistan tarafının da sürece olumlu yaklaştığını belirten Kılıç, "Bugün 'Biz sınırı açmaya hazırız' diye açıklama yapmışlar" ifadelerini kullandı. Taraflar arasında herhangi bir niyet problemi bulunmadığını vurgulayan Kılıç, teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından somut adımlar atılabileceğini dile getirdi. EKONOMİK CANLANMA VURGUSU: IĞDIR VE KARS ÖN PLANDA "İki ülkenin, özellikle Iğdır ve Kars'ın ekonomisine katkıda bulunabilmek en büyük arzumuz" diyen Kılıç, Zengezur hattının faaliyete geçmesiyle birlikte bölge ekonomisinde büyük bir canlanma beklendiğini aktardı.

ALİCAN SINIR KAPISI VE YENİ PROJELER GÜNDEMDE

Iğdır Valisi Ercan Turan ise Türkiye'nin sınır komşularıyla yürüttüğü yapıcı diplomasiyi hatırlatarak, "Alican Sınır Kapımız var, yakın zamanda Zengezur hattıyla ilgili 124 kilometrelik Dilucu-Kars Demiryolu’nun temelleri atıldı" dedi.