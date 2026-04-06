ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kanada topraklarını ABD sınırlarına katma hayalinin, İngiliz Kraliyet yazarı Robert Hardman tarafından "Kral Charles" kartıyla engellendiği öne sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci döneminin başında sıkça dile getirdiği "Kanada’yı 51. eyalet yapma" veya sınır topraklarını ilhak etme söylemleri, beklenmedik bir engele takıldı.

Kraliyet yazarı Robert Hardman'ın yeni kitabında Kral Charles ve Trump hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Sınırı 50 mil yukarı çekecekti! Trump'ın Kanada'yı işgal hayalini o isim engelledi

TRUMP'A KİM ENGEL OLDU?

Hardman ile Trump arasında geçen yıl Aralık ayında Florida'da gerçekleşen görüşmede, ABD Başkanı'nın Grönland'ı ele geçirme konusundaki ilgisi konuşuldu. Hardman ilhak girişiminin NATO'yu doğrudan etkileyeceğine değinerek Trump'tan Kanada'yı rahat bırakmasını istedi.

Görüşmede Kanada'nın D-Day operasyonundaki tarihi ortaklığına ve sadık müttefikliğinden bahseden Hardman, ABD'den gelecek herhangi bir hamlenin Kral Charles'ı mutsuz edeceğini ifade etti.

"KANADA'NIN HALA BİR KRALI MI VAR?"

Hardman'ın anlatımına göre Trump, Kanada hakkında şunları dedi:

"Hala Kral'ı tanıyorlar mı? Yoksa bunu bıraktılar mı?"

Kral Charles, Birleşik Krallık'ın yanı sıra Avustralya, Yeni Zelanda ve Karayipler’deki bazı ülkeleri de kapsayan 14 Commonwealth ülkesinin devlet başkanı sayılıyor.

"Trump, Kral Charles'ın devlet başkanı olduğunu öğrendiğinde çok sinirlendi, ülkedeki siyasetçilere sitem etti" diyen İngiliz basını, Trump'ın Hardman'a 'Kanada nüfusunun büyük çoğunluğu ABD sınırının hemen üzerinde yaşıyor' dediğini hatırlattı.

"O ÇİZGİYİ 50 MİL KUZEYE ÇİZSELERDİ SORUN OLMAZDI"

Sınır hattına dair görüşlerini paylaşan Trump, mevcut sınırın yanlış çizildiğini ileri sürdü. Trump, "Sorun, birinin sınır çizmek için o düz çizgiyi çizmiş olması. O çizgiyi 50 mil daha kuzeye çizseydi sorun olmazdı" diyerek Kanada topraklarına olan ilgisini yineledi.

Kitapta, Kanada'nın başında bir kral olduğu sürece Trump'ın bu ülkeyi ilhak etmeyeceğine dair en net sinyalleri verdiği kaydedildi.

İŞGALDEN VAZGEÇİŞ: "ÜÇ BUÇUK YILDA BAŞ EDEMEZSİN"

Trump, son açıklamalarıyla Kanada’yı işgal etme fikrinden, en azından askeri anlamda, vazgeçtiğinin sinyallerini verdi. Kanada’nın köklü tarihine ve milli marşına atıfta bulunan Trump, "200 yıllık bir geçmişleri var ve tüm o 'Ah, Kanada' şeyi... Bununla üç buçuk yılda baş edemezsin. Sanırım bu gerçekleşmeyecek" diyerek bu hedefin gerçekçi olmadığını kabul etti.

DİPLOMATİK KRİZİN EŞİĞİNDE HASSAS DENGE

Geçen Mayıs ayında Kral Charles, Kanada parlamentosunda yaptığı konuşmada "Gerçek Kuzey gerçekten de güçlü ve özgürdür" diyerek ülkenin bağımsızlığına vurgu yapmıştı. Trump ise son dönemde Kanada Başbakanı'na yönelik söylemlerini "Vali Carney" ifadesiyle sürdürürken, son olarak Michigan Gölü'ndeki istilacı türlerle mücadele üzerinden Kanada'nın gelecekteki valisi olarak nitelediği Mark Carney'ye sataşmaya devam etti.

