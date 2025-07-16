"Sıradaki başkent hangisi?" Arakçi'den Suriye saldırılarına sert tepki!

İsrail, Süveyda'da yaşanan Dürzi çatışması nedeniyle Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenleyerek 6 sivili katletti. Sabahın erken saatlerinde başlayan olayda akşam ateşkes ilan edilmesine rağmen, İsrail yeni saldırılar düzenleyerek 3 sivili daha öldürdü. İran Dışişleri Bakanı Arakçi, konuya ilişkin bir mesaj paylaştı. Arakçi, İsrail'e sert ifadeler kullandığı paylaşımda, "sıradaki başkent hangisi" dedi.

Suriye’nin güneyinde güvenlik güçleri ile yerel grupların çatışmasına müdahil olan İsrail ordusu, başkent Şam’daki önce Genelkurmay Başkanlığı nizamiyesini sonra ise Genelkurmay Başkanlığı binasını bombaladı.

Saldırıda 6 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Suriye kaynakları Süveyda Dürziler ile ateşkes sağlandığını duyurdu.

Suriye yönetimi, ülkenin güneyindeki Süveyda vilayetinde yaşanan şiddet olaylarını kınayarak, sorumluların adalet önüne çıkarılacağını bildirdi.

İsrail, ateşkese rağmen bir saldırı daha düzenleyerek, 3 sivili daha öldürdü, 32 kişiyi yaraladı.

SIRADAKİ BAŞKENT HANGİSİ?

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Suriye'ye yönelik saldırılar hakkında X hesabından bir paylaşımda bulundu.

Arakçi'nin ifadeleri şu şekilde: