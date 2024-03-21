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Sisi'den Refah çıkışı: Saldırının tehlikeli sonuçları olur

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Sisi&#039;den Refah çıkışı: Saldırının tehlikeli sonuçları olur

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, İsrail'in bombalarından kaçan 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah kentine olası bir saldırının tehlikeli sonuçları olabileceğini belirterek, Gazze'de ateşkesin sağlanmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkesini ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'i kabul etti. Görüşmede, Gazze Şeridi'ndeki son gelişmelerin yanı sıra Gazze'de ateşkes ve esir takasına ilişkin arabuluculuk çabaları ele alındı.

'REFAH SALDIRISININ TEHLİKELİ SONUÇLARI OLUR'

Blinken ile görüşmesinde Gazze Şeridi'nde sivil halkın maruz kaldığı açlık krizine dikkati çekerek ateşkesin derhal sağlanmasının kaçınılmaz olduğunu belirten Sisi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Mısır sınırına yakın Refah kentine saldırmasının tehlikeli sonuçlara yol açacağı uyarısında bulundu.

Gazze Şeridi'ne yeterli miktarda insani yardımın ulaştırılması için acil harekete geçilmesi gerektiğini vurgulayan Sisi, başkenti Doğu Kudüs olacak bağımsız Filistin devletinin kurulmasını içeren iki devletli çözüme dayalı siyasi sürece de bir ufuk açılması gerektiğini ifade etti.

1,5 MİLYON FİLİSTİNLİ SIĞINDI

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden edildi. Yerinden edilen Filistinlilerin çoğu, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah kentine sığındı.

Gazze Şeridi'nin en güneyinde Mısır sınırında yer alan, İsrail saldırılarından önce 280 bin olan Refah kentinin nüfusu 5 katından fazla artarak 1,5 milyona ulaştı.

Yeterli miktarda kalacak yerin bulunmadığı ve altyapının yetersiz kaldığı Refah'a İsrail saldırılarından kaçarak sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü, derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail ordusunun sık sık hava saldırıları düzenlediği Refah'a kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

Uluslararası çapta İsrail'e Refah'a kara saldırısı düzenlememe konusunda uyarılar yapılmasına rağmen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu sık sık Refah'a yönelik saldırı planını dile getiriyor.

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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