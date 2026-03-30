Çin’in Shaanxi eyaletinde gerçekleştirilen bir sokak performansı sırasında dans eden insansı bir robot mesafe ayarını yapamaması sebebiyle bir çocuğun yüzüne çarptı. Gelişmiş robot kaza sonrası dans etmeye devam ederken o anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Çin’in Shaanxi eyaletinde gerçekleşen halka açık bir etkinlikte, enerjik hareketlerle dans eden insansı bir robot mesafesini ayarlayamayarak kalabalığın arasındaki bir çocuğa çarptı.

MESAFEYİ AYARLAYAMADI, TOKADI YAPIŞTIRDI

21 Mart’ta meydana gelen olayda, güvenlik şeridiyle çevrili alanda gösteri yapan robotun kendi etrafında dönerken aniden kollarını savurduğu ve yakınında bulunan küçük çocuğa istemeden tokat attığı görüldü. Olayın yaşandığı noktada bulunan vatandaşlar kısa süreli bir panik yaşarken, çevredeki bazı izleyiciler duruma tepki gösterdi. Durumu fark eden bir görevli, hızla alana girerek robota müdahalede bulundu.

O anlar izleyenleri şaşkına çevirirken, görüntüler kısa sürede viral oldu.

TALİHSİZ ÇOCUK NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Olayın ardından sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi. Bazıları bu tür gösterilerin riskli olduğunu vurgularken, bazıları çocuğun darbeden kaçınmak için yeterli zamanı bulamadığını ifade etti. Özellikle X platformunda yapılan paylaşımlarda, insansı robotların yeterli denetim olmadan kamusal alanlarda kullanılmasının tehlikeli olabileceği görüşü dile getirildi. Bu olayın benzer örneklerle birlikte değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Birçok X kullanıcısı ise, metal bir robotun şiddetli bir şekilde çarpmasının 'can acıtıcı' olabileceğini vurguladı. Yaşanan olayda çocuğun ciddi bir yara almadığı bildirildi.

Üstelik bu olay, yaşanan ilk robot kazası değil. Yılın başlarında bir robotun yanlışlıkla kendi operatörüne tekme attığı bildirilmişti. Mart ayının başında ise Makao’da başka bir robot, yaşlı bir kadını ciddi şekilde korkutmuş; olayın ardından kadın hastaneye kaldırılmış, robot ise polis tarafından 'gözaltına alınmıştı'.

