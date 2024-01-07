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    Somali'de terör örgütü eş-Şebab'a büyük darbe: 76 militan etkisiz hale getirildi

    Somali Federal Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmak için savaşan eş-Şebab terör örgütü üyelerinden 76 tane militanın öldürüldüğü duyuruldu.

    Somali&#039;de terör örgütü eş-Şebab&#039;a büyük darbe: 76 militan etkisiz hale getirildi
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Somali ordusu ve uluslararası koalisyon, terör örgütü Eş-Şebab'a düzenlediği operasyonlarda 76 militanı etkisiz hale getirdi.

    Somali Ulusal Haber Ajansının (SONNA) haberine göre, dün Somali ordusu ve yerel kuvvetlerin Mudug bölgesinde düzenlediği baskından kaçan Eş-Şebab üyelerine hava saldırısı düzenlendi.

    Ordu ve yerel kuvvetlerin düzenlediği baskında en az 50 militan etkisiz hale getirildi.

    Uluslararası koalisyonun da katıldığı hava saldırısında 26 Eş-Şebab militanı öldürüldü.

    Çatışmalarda Somali ordusundan bir komutanın hayatını kaybettiği duyuruldu.

    Somali hükümeti, yaklaşık iki yıldır Eş-Şebab'a yönelik kapsamlı mücadele yürütüyor.

    ABD'nin sık sık hava desteği verdiği Somali ordusu, son aylarda örgüte yönelik operasyonlarını artırdı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    SomaliEş Şebab
    Haberler > Dünya > Somali'de terör örgütü eş-Şebab'a büyük darbe: 76 militan etkisiz hale getirildi
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