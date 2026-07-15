İngiltere'de hükümet, gençlerin dijital platformlarda geçirdiği süreyi azaltmayı hedefleyen yeni bir adım attı. Yeni düzenlemeye göre Instagram, TikTok ve YouTube gibi sosyal medya uygulamaları, 16 ve 17 yaş grubundaki kullanıcılar için gece 00.00 ile sabah 06.00 saatleri arasında erişime kapatılacak. Kullanıcılar ise isterlerse bu sınırı hesap ayarlarından devre dışı bırakabilecek.

İngiltere hükümeti, 16 ve 17 yaşındaki gençlerin gece saatlerinde sosyal medya kullanımını sınırlandıracak yeni bir düzenleme getiriyor. Yeni düzenlemeye göre Instagram, TikTok ve YouTube gibi sosyal medya uygulamaları, 16 ve 17 yaş grubundaki kullanıcılar için gece 00.00 ile sabah 06.00 saatleri arasında erişime kapalı olacak.

‘SONSUZ KAYDIRMA’YA KISITLAMA

Hükümetin bu planı yalnızca gece kullanımını sınırlandırmakla kalmayacak. Hükümet, sosyal medya platformlarında otomatik video oynatma ve sonsuz kaydırma gibi kullanıcıları uzun süre çevrim içi tutan özelliklerin de kapatılmasını planlıyor. Yetkililer, bu adımların gençlerin uyku düzenini, dikkat seviyesini ve aile içi iletişimini olumlu yönde etkileyeceğini savunuyor.

Sonsuz kaydırma tarih oluyor! Gençlerin gece sosyal medya kullanımına sınırlama geliyor

ZORUNLU OLMAMASI TARTIŞMALARIN ODAĞINDA

Ancak hazırlanan düzenleme, bazı çevreler ve muhalefet tarafından yeterli bulunmuyor. Eleştiriler, kullanıcıların kısıtlamayı birkaç adımda kaldırabilmesinin uygulamayı etkisiz hale getireceği yönünde yoğunlaşıyor. Kampanya grupları, isteğe bağlı bir engelin gençleri korumakta yetersiz kalacağını belirtirken, muhalefet de kolayca aşılabilen bir sistemin beklenen sonucu vermeyeceğini savunuyor.

VPN KULLANIMINA İLİŞKİN BİR YASAK YOK

Öte yandan farklı risklere dikkat çeken uzmanlar da gece saatlerinde desteğe ihtiyaç duyan gençlerin güvenilir çevrim içi kaynaklara erişiminin zorlaşabileceği uyarısında bulunuyor. Teknoloji analistleri ise kullanıcıların bu sınırlamaları VPN gibi yöntemlerle aşabileceğini dile getiriyor. Hükümet ise internet güvenliği ve gizlilik gerekçeleriyle şu aşamada VPN kullanımına yönelik herhangi bir yasak planlamadığını açıkladı.

Sonsuz kaydırma tarih oluyor! Gençlerin gece sosyal medya kullanımına sınırlama geliyor

İngiltere hükümeti, yapay zekâ destekli sohbet botlarının güvenli kullanımına ilişkin düzenlemeleri de kapsayan yasa tasarısını 2026 yılı sonuna kadar parlamentoya sunmayı hedefliyor. Düzenlemenin kabul edilmesi halinde, yeni kuralların gelecek yıl ilkbaharında yürürlüğe girmesi planlanan 16 yaş altına yönelik sosyal medya kısıtlamalarıyla birlikte uygulanması öngörülüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası