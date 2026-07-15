ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki savaşı sonlandıracak bir anlaşmaya varmaya hazır olduğuna inandığını açıkladı.

Fox News muhabiri Trey Yingst'in sorularını cevaplayan ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki savaşı sonlandıracak bir anlaşmaya varmaya hazır olduğuna inandığını iddia etti.

Rus lider ile konuşmasını aktaran Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Ona her zaman aynı şeyi söylüyorum. Büyük detaylara girmek istemiyorum, ama şöyle. 'Vladimir, durma zamanı geldi. Bu savaşın sona erme zamanı.' Bence bir anlaşmaya varmaya hazır, ancak bu iş tek taraflı olmaz; tango yapmak için iki kişi gerekli" diyorum"

Trump, Ocak 2025'te başkanlık görevine başlamasının ardından yaptığı açıklamalarda, Rusya- Ukrayna Savaşı'nı sona erdirecek bir anlaşmaya ulaşma sözü vermişti.

"İRAN'I FENA HALDE DÖVÜYORUZ, KIYI ŞERİDİNİ YERLE BİR ETTİK"

Röportajda ABD’nin son üç gündür İran’a gerçekleştirdiği kapsamlı hava saldırılarını değerlendiren Trump, operasyonun gidişatına dair şunları aktardı:

"Bunu istediğiniz gibi tanımlayabilirsiniz ama kesinlikle onları gerçekten fena halde dövüyoruz. Onlar dövülmeli. Onlara çok, çok sert vuruyoruz. Kıyı boyunca, deniz kenarı boyunca sahip oldukları her şeye vuruyoruz. Hürmüz Boğazı’na bakarsanız, şu an onların nerede neyi olduğunu bulmakta bile zorlanıyoruz. Çok düşük bir seviyeye zayıflatıldılar."

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"ANLAŞMAYI SON ANDA İHLAL ETTİLER"

İki gün önce İran ile aslında bir anlaşmaya varma noktasına geldiklerini açıklayan Trump, süreci baltalayan tarafın Tahran olduğunu iddia etti:

"Bu insanlarla müzakere edebilmenin tek yolu güçtür. Ve tek güç askeri güçtür. Biz de bunu yaptık; yani, kelimeninin tam anlamıyla, iki gün önce bir anlaşmaya varmıştık ama son anda anlaşmayı ihlal ettiler."

SİVİL ALTYAPI VE ENERJİ TESİSLERİ HEDEFTE: "ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA DURUM KÖTÜLEŞECEK"

Gazeteci Trey Yingst'in "Saldırılar genişleyecek mi? Enerji hedeflerini de vuracak mısınız?" sorusu üzerine Trump, tehdit çıtasını daha da yükselterek konuştu:

"Enerji hedeflerini en sona bırakacağım ama sonuçta enerji hedeflerini de vuracağız. Evet. Ama bu gece onlara çok sert vuracağız. Yarın gece onlara çok sert vuracağız. Sonraki gece de... Ve önümüzdeki hafta onlar için durum gerçekten kötüleşecek. Çünkü önümüzdeki hafta sırada köprüler var. Tüm elektrik santrallerini devre dışı bırakacağız. Müzakere masasına oturup anlaşma yapmazlarsa tüm köprülerini devre dışı bırakacağız."

Ayrıca Fox News muhabirinin, "Daha önce rejim değişikliğinin mümkün olduğuna inanıyor muydunuz?" sorusunu cevaplayan Trump, şu itirafta bulundu:

"Evet, inanıyordum. Eğer silahları olsaydı, eğer silahları olsaydı... Onların 52.000 kişiyi veya hatta tek bir kişiyi bile öldürmeye bu kadar istekli olacaklarını bilmiyordum.

Trump, daha önce kaleme aldığı yazılarda bahsettiği, ABD unsurlarına ateş açılması durumunda İran'ın petrol ihracat merkezi olan Hark Adası'nı ele geçirme planına sadık olup olmadığı sorusuna ise şunları söyledi:

"Bunu size söyleyemem, çünkü söylersem aptalca olur. Küçük bir manşet olurdu ama aptalca olurdu. Ancak şunu söyleyebilirim: Kharg Adası'nı zaten iki kez vurduk. Hatta üç kez. Petrol dışında her şeyi vurun demiştim. Sadece 25 yard dışındaki o küçük alanı bırakın, ona dokunmayın dedim; çünkü dünya ekonomisi açısından bunu istemiyorum. Sınırlı kapsamda bir kara harekâtı ihtimalini de söylemek istemiyorum ama uygun olduğunu düşünseydim 'hayır' derdim. Bazen kara harekâtına ihtiyaç duyulur. Ancak bizim için bu kara harekâtını gerçekleştirecek başka insanlar var."

ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'e seslendi: Durmanın zamanı geldi

"NÜKLEER SİLAHA GİDEN YOLU KAPATTIK, ÜÇ TESİSİ BOMBALADIK"

İran’ın nükleer silah elde etmesini engellemenin en büyük önceliği olduğunu yineleyen Trump, "Söyledikleri her şey yalan. Eğer biz iki şeyi yapmasaydık, iki hafta içinde nükleer silaha sahip olacaklardı. Bombardıman uçaklarımızla onların üç nükleer tesisini bombalamamış olsaydı, çoktan nükleer silahları vardı. Şimdi incelediğimiz başka bir tesis daha var, Pickax Dağı’nı inceliyoruz. Uzay Kuvvetleri'ne ait öyle kameralarımız var ki, uzaydan rozetinizdeki adınızı bile okuyabilirler. Pickax’ın her bölgesini görebiliyorlar. En küçük bir faaliyet olursa orayı da çok sert vuracağız." diye konuştu.

"TEMSİLCİLERİM BİR SAAT ÖNCE İRAN'LA GÖRÜŞTÜ: ANLAŞMAZSANIZ ELİNİZDE KİMSE KALMAYACAK"

Röportajda, İranlı yetkililerle doğrudan bir temas olup olmadığı sorusuna Trump, diplomatik kanalların hala açık olduğunu ancak ültimatom tonunda mesajlar iletildiğini belirterek, "Ben değil, temsilcilerim görüştü. Aslında yaklaşık bir saat önce. Onlara şu mesaj iletildi: 'Anlaşma yapsanız iyi olur, yoksa elinizde hiçbir şey kalmayacak.' Şehirdeki sivil nüfusa karşı çok dikkatli davranıyoruz ama anlaşma yapmaları gerek. Başka seçenekleri yok." dedi.

KREMLİN YALANLADI

Öte yandan Trump'ı iyimser açıklamalarına karşın, Kremlin'deki süreci yakından takip eden üç kaynak farklı bir tablo çizdi. İngiliz basınına konuşan kaynaklar, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Kiev yönetiminin barış görüşmeleri çağrılarını reddettiğini öne sürdü. Kaynaklar, Putin'in savaşı sona erdirmek yerine çatışmayı daha da tırmandırma ihtimalinin yüksek olduğunu iddia etti.

"PUTİN’İN SARAYI" YAKININDA SICAK TEMAS: UKRAYNA RUS GEMİSİNİ BATIRDIĞINI DUYURDU

Öte yandan Ukrayna, Karadeniz kıyısındaki Gelencik kentinde Rusya Federal Güvenlik Servisi’ne (FSB) ait "İzumrud" adlı devriye gemisini yerli üretim deniz dronuyla batırdığını açıkladı. Saldırının, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le ilişkilendirilen lüks yerleşkeye yalnızca 24 kilometre mesafede düzenlenmesi dikkat çekti.

Ukrayna Deniz Kuvvetleri’nden yapılan açıklamaya göre, Sargan-3000 tipi en az bir yerli üretim deniz dronu, sınır güvenliğinden de sorumlu olan FSB tarafından işletilen İzumrud adlı gemiye isabet etti. Yaklaşık 60 metre uzunluğunda olan ve helikopter pisti barındıran geminin darbe sonrası battığı, mürettebattan ölen ve yaralananların bulunduğu öne sürüldü.

"PUTİN’İN SARAYI"NA 24 KİLOMETRE MESAFEDE

Saldırının gerçekleştiği Gelencik şehri, sembolik bir öneme de sahip. Bölge, Rus muhalif Aleksey Navalni’nin 2021 yılında yayımladığı geniş yankı uyandıran araştırmasında "Putin’in Sarayı" olarak tanımladığı lüks yerleşkeye sadece 24 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Helikopter pisti, amfitiyatro ve devasa sınır alanları barındıran bu tesisin kendisine ait olduğunu reddeden Putin, mülkün yakın çevresindeki iş insanı Arkadi Rotenberg’e ait olduğunu savunmuştu.

ZELENSKİY: "HEDEF CEPHE HATTINDAN 435 KİLOMETRE UZAKTAYDI"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, operasyonu doğrulayarak Gelencik’teki gemi saldırısının yanı sıra Rusya’nın yaptırımları aşmakta kullandığı "gölge filo"ya ait bir petrol tankerine düzenlenen saldırıyı da övdü. Vurulan hedefin cephe hattından yaklaşık 435 kilometre uzakta olduğuna dikkat çekerek operasyonun lojistik başarısına değindi.

Ukrayna'nın Karadeniz'deki dron saldırıları daha önce Rusya'nın Karadeniz Filosu'ndaki bazı gemilerini Sivastopol'dan daha korunaklı limanlara çekmesine neden olmuştu.

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