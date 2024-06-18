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Stoltenberg’den yeni NATO Genel Sekreteri açıklaması: Çok güçlü bir aday

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Stoltenberg’den yeni NATO Genel Sekreteri açıklaması: Çok güçlü bir aday

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yeni NATO Genel Sekreteri konusunda müttefiklerin bir karara varmaya çok yakın olduğunu belirterek, "Mark Rutte'nin çok güçlü bir aday olduğunu düşünüyorum” dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, resmi ziyaret çerçevesinde geldiği ABD’de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ortak basın toplantısı düzenledi.

MÜTTEFİKLER KARARA VARMAYA YAKIN 

Stoltenberg, yeni NATO Genel Sekreteri konusunda müttefiklerin bir karara varmaya çok yakın olduğunu belirterek, "Bir sonraki Genel Sekreterin kim olacağı konusunda ittifak içinde bir sonuca çok yaklaştığımızın açık olduğunu düşünüyorum. Bence bu iyi bir haber. Mark Rutte'nin çok güçlü bir aday olduğunu düşünüyorum. Başbakan olarak çok fazla tecrübesi var, yakın bir dostum ve meslektaşım ve bu nedenle ittifakın çok yakında halefime karar vereceğine ve bunun hepimiz için, NATO için iyi olacağına inanıyorum” dedi.

NATO’da Genel Sekreter seçimi oy birliği ile alınıyor bu nedenle herhangi bir adayın 32 müttefikin tamamının desteğine ihtiyacı var. Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'in de aday olması nedeniyle Romanya Rutte'nin adaylığına karşı çıkıyor. Stoltenberg, yaklaşık on yıllık görev süresinin ardından ekim ayında Genel Sekreterliği bırakacak.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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