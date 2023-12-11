Suriye'de bombalı araçla saldırı: Yaralılar var
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Editör: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı
Editör: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı
Suriye'nin Azez ilçesinde bombalı araçla terör saldırısı düzenlendi. Can kaybının olmadığı, 3 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin inceleme başlatıldı.
Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinde Afrin yolundaki kontrol noktasında araca yerleştirilen bomba patlatıldı. Terör saldırısında ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.
Saldırının ardından çevrede güvenlik önlemleri artırılırken, yaralılar Azez Hastanesi'ne nakledildi. Olay yerinde inceleme yapan yerel güvenlik güçleri, saldırıyla ilgili inceleme başlattı. Saldırıyı üstlenen olmadı.
ABD ÜSSÜNE DE SALDIRI GİRİŞİMİ
Öte yandan Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde, ABD güçlerinin konuşlandığı Şeddadi Üssü'ne 2 insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunuldu. ABD güçlerinin, üzerinde patlayıcı bulunan İHA'ları üsse ulaşmadan düşürdüğü öğrenildi.
Saldırıya ilişkin ABD tarafından henüz açıklama gelmedi.