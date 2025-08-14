Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Suriye'de patlama: Ölü ve yaralılar var

- Güncelleme:
Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib vilayetinde meydana gelen patlamada en az dört kişi öldü, altı kişi yaralandı.

Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib vilayetinde bir silah ve mühimmat deposunda meydana gelen patlamada en az 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Suriye Sağlık Bakanlığı, patlamanın nedeninin henüz belirlenemediğini açıkladı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri, patlamanın ardından enkaz altında kalanları kurtarmak ve yaralıları hastanelere ulaştırmak için bölgede yoğun çalışma yürütüyor. Çevrede muhtemel yeni patlamalara karşı güvenlik önlemleri alındı.

Suriye devlet ajansı SANA'ya konuşan bölge sakinleri, İdlib kentinin batı eteklerinde şiddetli patlama sesleri duyduklarını aktardı.

İddialara göre patlama, bazı milislerin silah deposu olarak kullandığı bir üste meydana geldi ve insansız hava aracının bölgede bulunduğu sırada art arda patlama sesleri duyuldu.

Suriye'de patlama: 2 kişi hayatını kaybetti - 1. Resim

Geçtiğimiz ayın sonunda İdlib vilayetinde meydana gelen bir dizi patlamada en az 12 kişi hayatını kaybetmiş, 100’den fazla kişi yaralanmıştı. Bu patlamaların, vilayetin kuzeyindeki Maaret Misrin’de Türkistan İslam Partisi’ne (TİP) ait silah deposunda gerçekleştiği aktarmıştı.

Ayrıntılar geliyor...

