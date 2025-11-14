Suriye'nin Süveyda kentinde, "kanun dışı" silahlı grupların yerleşim yerlerine saldırdığı ifade edildi. Bölgede geçtiğimiz Temmuz ayında Dürzi ve Bedevi aşiretler arasında şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya konuşan güvenlik kaynağı, "kanun dışı" olarak tanımlanan silahlı grupların Süveyda kırsalındaki yerleşim yerlerine saldırdığını ifade etti.

Söz konusu kaynak, saldırıların Velga, Tel el-Ekra, Tel Hadid ve Mazraa bölgelerine havan topları ve ağır makineli silahlarla yapıldığını belirtti.

Suriye'nin Süveyda kenti girişi

SÜVEYDA'DA YAZ ORTASINDAKİ GERGİNLİKLERDE NELER OLMUŞTU?

Geçtiğimiz Temmuz ayında, Dürzi gruplar ile Bedevi kabileler arasında bir hafta süren ve 426 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı çatışmaların ardından Süveyda'da 19 Temmuz'dan bu yana ateşkes uygulanıyor.

Suriye'de Beşar Esad'ın 2024 yılı sonunda devrilmesinin ardından kurulan geçiş yönetimi, yaklaşık 25 yıllık otoriter yönetimin ardından ülke genelinde istikrarı yeniden tesis etmeye çalışıyor.

BATIKAN ALTAŞ

