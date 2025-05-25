Suriye'ye seyahate izin! İç savaştan en çok onlar etkilenmişti

Ürdün, vatandaşlarının Suriye'ye kara yoluyla seyahat edebilmeleri için "ön onay" alma şartını kaldırdığını duyurdu. Ürdün, Suriye ile 375 km'lik sınırı nedeniyle iç savaştan en çok etkilenen ülkelerden biri oldu.

Suriye'de 8 Aralık'ta gerçekleşen tarihi operasyon sonucunda Beşar Esad'ın devrilmesinden bu yana, terörle mücadele ve ekonomik anlamda toparlanma süreci yaşanıyor.

ÜRDÜN'DEN SURİYE'YE SEYAHATE İZİN

Ürdün İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, herhangi bir güvenlik engeli olmadığı sürece Ürdün vatandaşlarına, Suriye sınırındaki Cabir Sınır Kapısı'ndan kara yolu ile geçerek seyahat etmelerine izin verildiği kaydedildi.

Açıklamada, sınır kapısından Suriye'ye geçiş için istenen ön onay şartının kaldırıldığı ifade edildi.

İÇ SAVAŞTAN EN ÇOK ETKİLENEN ÜLKELER ARASINDAYDI

Ürdün ile kuzey komşusu Suriye arasında 375 kilometrelik bir sınır bulunuyor. Bu nedenle Ürdün, Esad rejimine karşı başlayan halk ayaklanması ve ardından gelen iç savaş sürecinden en fazla etkilenen ülkeler arasında yer aldı.

Özellikle sınırdan yapılan yasa dışı geçişler ve kaçakçılık faaliyetleri güvenlik açısından ciddi sorunlara yol açmıştı. Ancak rejimin devrilmesinden sonra bu faaliyetlerde belirgin bir azalma yaşandığı belirtiliyor.