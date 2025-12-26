Suriye’nin güneyindeki Süveyda kırsalına düzenlenen hava saldırısında silah deposu olduğu öne sürülen noktalar hedef alındı. Saldırının Ürdün’e ait bir savaş uçağı tarafından gerçekleştirildiği iddia edilirken, Amman’dan resmi açıklama gelmedi.

Aidiyeti netlik kazanmayan bir savaş uçağı, Suriye’nin güneyinde yer alan Süveyda iline bağlı El-Kefr beldesi kırsalını hedef alan bir hava saldırısı düzenledi. Saldırının, bölgedeki bazı noktaları vurduğu bildirildi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye, kendi muhabirine dayandırdığı haberinde, Ürdün’e ait olduğu değerlendirilen bir savaş uçağının El-Kefr beldesinin doğusunda bulunan spor kompleksi ile Tel Kalib çevresini hedef aldığını aktardı. Vurulan alanların, silah kaçakçıları tarafından depo olarak kullanıldığı öne sürüldü.

ÜRDÜN'DEN RESMİ AÇIKLAMA YOK

Saldırıyla ilgili Ürdün makamlarından şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Ürdün Silahlı Kuvvetleri, bir gün önce yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin kuzey sınır hattında düzenlenen hava bombardımanında çok sayıda silah ve uyuşturucu kaçakçısının etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

Bölgede yaşanan gelişmeler yakından takip edilirken, saldırının bilançosuna ilişkin henüz net bir bilgi paylaşılmadı.

