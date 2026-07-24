İran Devrim Muhafızları Ordusu, bölge ülkelerinde konuşlanan Amerikan askerlerinin üslerden ayrılarak sivil yerleşim alanlarına sığındığını öne sürerek, bölge halkına bu noktalardan uzak durmaları yönünde çağrıda bulundu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Washington ile süregelen askeri misilleme dalgasında 13. gün geride kalırken bölgedeki Amerikan askerlerinin üslerini terk ettiğini öne sürdü.

"AMERİKAN ASKERLERİ ÜSLERİ TERK EDİP ŞEHİR MERKEZLERİNE YERLEŞTİ"

Bölgedeki Amerikan askerlerinin üsleri boşaltarak şehir merkezlerindeki sivil binalara gizli ya da açık şekilde yerleştiğini iddia eden Devrim Muhafızları, bölge halkına söz konusu alanlardan uzak durmaları çağrısında bulundu.

"EN AZ 500 METRE YARIÇAP İÇİ RİSKLİ BÖLGE"

Resmi kanallar üzerinden yapılan açıklamada, ABD ordusunun sivil altyapıları hedef aldığı savunularak şu ifadelere yer verildi:

"Bölge ülkelerindeki halkın, ABD askerlerinin gizli veya örtülü şekilde konakladığı yerlerin en az 500 metre yarıçap içindeki alanlarından uzak durmaları önemle rica olunur. Suçlularla mücadelemiz süreceği için saldırgan ABD ordusunun askerleri, savaşçıların ateşinden korkarak üslerini terk etmiş ve şehirlerdeki binaları sığınak haline getirmiştir."

ABD’NİN ANLAŞMAYI İPTAL ETTİĞİ İDDİASI

Açıklamada ayrıca, 12 Temmuz tarihinde ABD’nin varılan mutabakat zaptını tek taraflı iptal ederek savaşı yeniden başlattığı öne sürüldü.

Washington yönetimi tarafından köprülerin, sivil araçların ve lojistik hatların hedef alındığı belirtilirken, Irak sınırında sivillerin öldürüldüğü saldırılara misilleme yapılacağı ve operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

BÖLGEDE SON DURUM: İRAN ORDUSU, KUVEYT’TEKİ ABD'YE AİT ÜSLERE SALDIRI DÜZENLEDİĞİNİ DUYURDU

İran ordusu, Kuveyt'te bulunan ABD askeri unsurlarına yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlediğini ve çeşitli askeri hedefleri vurduğunu duyurdu.

İran ordusundan yapılan açıklamada, "Yıldırım Operasyonu'nun 25. dalgasında" ABD'nin Kuveyt'teki askeri üslerinde bulunan silah depoları ve askerlerin konaklama alanlarının İHA saldırılarıyla hedef alındığı belirtildi..

Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu da "Nasr 2 Operasyonu'nun 27. dalgasında" Kuveyt'teki Ali es-Salim Hava Üssü'nde bulunan silah depoları ve ABD askerlerine ait hangarların İHA'larla hedef alındığını duyurdu.

Üsteki 6 hangarın tamamen imha edildiği, 3 hangarın ise ciddi hasar gördüğü belirtildi.

BAHREYN’DE SİRENLER ÇALDI, HALKA GÜVENLİ ALANLARA GİTME ÇAĞRISI YAPILDI

Bahreyn’de sirenlerin çalmasının ardından vatandaşlar ve ülkede ikamet edenlerden sakin kalmaları ve en yakın güvenli alana gitmeleri istendi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ülkede sirenlerin devreye alındığı bildirildi.

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