G7 tarihinde benzeri görülmemiş bir adım atıldı. Fransa, zirvenin tarihini ABD Başkanı Donald Trump’ın programına göre değiştirirken, Fransız basını bu kararın arkasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Trump’ı karşısına almak istememesinin yattığını yazdı.

Fransa, G7 zirvesinin tarihini ABD Başkanı Donald Trump’ın doğum günü planlarıyla çakışmaması için erteledi.

G7 zirvesinin ilk olarak 14-16 Haziran tarihlerinde Fransa’nın Evian-les-Bains kentinde yapılması planlanıyordu. Ancak zirve, Trump’ın 14 Haziran’daki doğum günü için Beyaz Saray’ın Güney Çimliği’nde düzenlenecek kafes dövüşü organizasyonu nedeniyle 15-17 Haziran’a kaydırıldı. Yeni tarihler G7’nin resmi internet sitesinde yer aldı.

Fransız basını Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Trump’ı karşısına almak istemediğini için bu kararı verdiğini öne sürdü.

Tarihte ilk! Macron Trump korkusuyla G7 Zirvesi’nin tarihini değiştirdi

BEYAZ SARAY’DA KAFES DÖVÜŞÜ

Beyaz Saray, Ekim ayında yaptığı duyuruda, Trump’ın 80. doğum günü için UFC organizasyonuyla birlikte büyük bir MMA etkinliği düzenleneceğini açıkladı.

UFC CEO’su Dana White, etkinliğe 5 bin davetlinin katılacağını söyledi.

Tarihte ilk! Macron Trump korkusuyla G7 Zirvesi’nin tarihini değiştirdi

POLİTİCO YAZDI: TARİH GİZLİCE DEĞİŞTİRİLDİ

Araştırmacı gazetecilik sitesi Politico, Fransa’nın G7 tarihini Trump’ın programına uyum sağlamak için sessizce değiştirdiğini yazdı. Haberde, Fransa’nın Trump’ın zirveye katılmamasını gerekçelendirmek zorunda kalmamak için önceden tedbir aldığına dikkat çekildi.

Tarihte ilk! Macron Trump korkusuyla G7 Zirvesi’nin tarihini değiştirdi

ELYSEE’DEN KAÇAMAK CEVAP

Macron’un ofisi, tarih değişikliğinin Trump nedeniyle yapıldığı iddiasını doğrudan kabul etmedi. Açıklamada, kararın G7 ortaklarıyla yapılan istişareler sonucu alındığı ifade edildi. Ancak Beyaz Saray cephesinden gelen mesaj bu açıklamayla çelişti.

BEYAZ SARAY’DAN NET MESAJ

ABD yönetiminden üst düzey bir yetkili, G7 ortaklarının Trump’ın zirveye katılımını hayati gördüğünü söyledi. Yetkili, liderlerin ABD başkanının programına uyum sağlamak için tarihleri değiştirdiğini dile getirdi.

TRUMP DAHA ÖNCE DE MACRON’LA DALGA GEÇMİŞTİ

Donald Trump, daha önce birçok kez Emmanuel Macron’u kamuoyu önünde hedef aldı. İlaç fiyatları üzerinden Macron’la yaşadığı tartışmayı anlatan Trump, Fransız lideri taklit ederek alay etti. Trump, Macron’un kendisine “lütfen halka söyleme” diye yalvardığını iddia etmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası